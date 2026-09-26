Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

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Pred svaku grejnu sezonu, jedno od najčešćih pitanja koje građani postavljaju jeste koliko rad klima-uređaja zapravo diže račun za struju. Iako konačan iznos na uplatnici uvek zavisi od energetske efikasnosti samog domaćinstva i spoljašnjih minusa, računica ipak postoji.

Kada se uporedi sa ostalim grejnim telima na struju, klima-uređaj se kotira kao znatno efikasnija opcija, ali pravu energetsku nezavisnost i najveće uštede donose moderniji sistemi.

Koliko klima troši u dinarima i kilovatima?

Klima-uređaj koji se koristi za grejanje prostorije prosečne kvadrature (od 20 do 40 kvadratnih metara), pri spoljnoj temperaturi koja se kreće od nule do minus pet stepeni, troši između 1,1 i 1,2 kilovat-sata (kWh) električne energije na sat.

Prevedeno u svakodnevnu potrošnju, to izgleda ovako:

Ukoliko klimu držite uključenu 8 sati dnevno, potrošnja iznosi oko 9 do 10 kilovat-sati.

Ako uređaj radi 12 sati dnevno, dnevna potrošnja raste na 14 do 15 kilovat-sati.

Na mesečnom nivou, grejanje stana isključivo uz pomoć klima-uređaja može vas koštati između 4.000 i 6.500 dinara. Ovaj raspon zavisi isključivo od toga koliko su dani i noći hladni i koliko dugo kompresor mora da radi kako bi održao zadatu temperaturu.

Grejalice i TA peći su najveći potrošači u kući

Iako klima nije zanemarljiv potrošač, klasične grejalice i TA peći su ubedljivo najmanje efikasna grejna tela i najveći rasipnici struje u domaćinstvu. Oni troše znatno više električne energije da bi postigli istu temperaturu koju klima-uređaj postiže mnogo brže.

Toplotne pumpe i podno grejanje kao najisplativija investicija

Inverter klime su zapravo vrsta toplotne pumpe koja radi po sistemu "vazduh-vazduh", zbog čega i jesu efikasnije od običnih grejalica. Međutim, apsolutni vrhunac energetske efikasnosti predstavljaju prave toplotne pumpe koje rade po sistemima "vazduh-voda" ili "voda-voda".

Prelazak sa grejanja na ugalj, drva ili gas na grejanje na struju uvek zahteva određeni početni trošak, ali ugradnja toplotne pumpe u kombinaciji sa podnim grejanjem dokazano je najisplativije dugoročno rešenje. U poređenju sa klasičnim kotlovima i običnim grejalicama, toplotne pumpe mogu da smanje potrošnju struje za čak 50 odsto, jer maksimalno optimizuju grejanje i zahtevaju minimalnu energiju za rad.

Solarni paneli obaraju račun i do 70 odsto

Za domaćinstva koja teže potpunoj energetskoj nezavisnosti, krovni solarni paneli su rešenje budućnosti. Onog trenutka kada počnete sami da proizvodite električnu energiju, u ogromnoj ste prednosti u odnosu na nestabilnosti na globalnom tržištu. Praksa pokazuje da se ugradnjom solarnih panela mesečni računi za struju smanjuju za oko 50 do 70 odsto.