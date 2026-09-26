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Zamena radijatora ne znači da voda obavezno mora da se ispusti iz cele zgrade. Obim pražnjenja zavisi od toga da li radijator može zasebno da se zatvori, postoje li ventili za odvajanje vertikale i kako je projektovana zajednička grejna instalacija.

Zbog toga su moguća tri različita postupka: ispuštanje vode samo iz radijatora, pražnjenje jedne vertikale ili, znatno ređe, pražnjenje instalacije u celoj zgradi. Odluku ne treba donositi napamet, jer pogrešno otvaranje sistema može izazvati poplavu i ostaviti susedne stanove bez grejanja.

Zamena radijatora ne prazni automatski celu zgradu

Ako radijator ima ispravne ventile na polaznom i povratnom priključku, majstor ga najčešće može odvojiti od sistema. Tada se zatvaraju oba voda i ispušta samo voda koja se nalazi u radijatoru.

Postojanje termostatske glave nije dovoljan dokaz da je takva intervencija moguća. Ventil može biti zaglavljen ili dotrajao, dok na povratnom vodu možda uopšte ne postoji zaseban ventil. Pre skidanja radijatora majstor zato mora da proveri da li su oba priključka zaista zatvorena i da li je prestao dotok vode.

Kada ventili drže, zamena radijatora može se obaviti bez uticaja na ostale stanove. Ako ne zatvaraju potpuno, nastavak rada bez pražnjenja predstavlja rizik od nekontrolisanog curenja.

Kada je dovoljno isprazniti samo jednu vertikalu

Ako radijator nema ventile za potpuno odvajanje, sledeća mogućnost je pražnjenje vertikale, cevnog voda koji prolazi kroz više stanova postavljenih jedan iznad drugog.

To je moguće kada instalacija ima ispravne sekcione ventile kojima se konkretna vertikala može odvojiti od ostatka sistema. Grejanje tada privremeno gube samo stanovi povezani na taj vod, a ne cela zgrada.

Vodu iz cele instalacije potrebno je ispustiti kada ne postoje funkcionalni ventili za odvajanje pojedinačnih grana, kada oni ne drže ili kada se radovi izvode na zajedničkom delu cevovoda koji se ne može drugačije izolovati. Takva situacija češća je u starijim zgradama u kojima instalacija nije projektovana za pojedinačne intervencije.

Jednocevni sistem i bajpas zahtevaju posebnu pažnju

Pre početka radova potrebno je utvrditi da li zgrada ima jednocevni ili dvocevni sistem grejanja. Kod jednocevnog sistema voda prolazi redom kroz više grejnih tela, dok bajpas omogućava nastavak cirkulacije kada je protok kroz jedan radijator smanjen ili zatvoren.

Samovoljno uklanjanje ili zatvaranje bajpasa može poremetiti protok i oslabiti grejanje u drugim stanovima. Zbog toga zamena radijatora ne podrazumeva samo izbor modela odgovarajućih dimenzija, već i proveru načina povezivanja.

Ne treba bez stručne procene menjati broj rebara, snagu radijatora, prečnik cevi ili položaj ventila. Beogradske elektrane navode da izmene na grejnim telima i instalacijama nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja isporučioca toplotne energije. Zamenu dotrajalog radijatora zato treba razlikovati od povećanja njegove snage ili promene postojeće instalacije.

Ko odobrava pražnjenje i ko plaća radove

Vlasnik stana ne bi trebalo sam da otvara ventile u podstanici niti da prazni vertikalu. Potrebno je obavestiti upravnika zgrade, a zatim kontaktirati firmu kojoj je povereno održavanje unutrašnjih grejnih instalacija ili nadležno komunalno preduzeće.

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, instalacije namenjene zajedničkoj upotrebi pripadaju zajedničkim delovima zgrade. Zbog toga intervencija na vertikali ili drugom zajedničkom vodu nije samo stvar vlasnika jednog stana.

Beogradske elektrane navode da vlasnik snosi trošak zamene radijatora, kao i usluge pražnjenja instalacije kada je ona potrebna. Procedura i način naplate mogu se razlikovati u zavisnosti od grada, toplane i ugovora koji stambena zajednica ima sa firmom za održavanje.

Radove treba završiti pre punjenja sistema

To što grejna sezona još nije počela ne znači da su cevi prazne. Instalacija može biti napunjena vodom i pod pritiskom tokom leta, a toplane pred početak sezone sprovode funkcionalne probe. U Beogradu radovi na pripremi sistema treba da budu završeni do kraja septembra, dok probe počinju početkom oktobra.

Zato zamena radijatora treba da bude unapred dogovorena sa upravnikom i službom održavanja. Posle montaže sistem se ponovo puni, radijator odzračuje, a svi spojevi proveravaju dok je instalacija pod pritiskom i nakon zagrevanja.

Ako se na starom radijatoru nalazi uređaj za raspodelu potrošnje, potrebno je dogovoriti i njegovo skidanje, ponovno postavljanje i evidentiranje. Radovi su završeni tek kada se potvrdi da nema curenja, da radijator ravnomerno greje i da intervencija nije poremetila cirkulaciju u drugim stanovima.