Kada je reč o cenama, one se za zamenu radijatora kreću od 160 do 220 evra po komadu. Tačnije, 12 evra košta zamena rebra sa ventilom. Tu treba dodati trošak montaže koji iznosi od 45 do 60 evra po komadu. Montaža kotla za grejanje košta 130 do 190 evra po komadu.