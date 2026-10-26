Mladi biraju hondu, stariji se kunu u ford: Generacijski jaz na četiri točka, a ova vozila svi vole
- Honda Civic je najčešći izbor generacije Z u SAD, dok milenijalci najviše voze Hondu Accord, a stariji sve češće biraju Ford F-Series i Chevrolet Silverado
- Istraživanje Compare.com pokazuje da mlađi vozači uglavnom preferiraju limuzine, dok kod generacije X i bejbi-bumera rastu pikapovi i SUV modeli
Honda Civic najzastupljeniji je model među pripadnicima generacije Z u SAD, milenijalci najčešće voze Hondu Accord, dok generacije X i bejbi-bumera prednost daju Fordovim pikapovima. Ipak, nekoliko modela uspeva da poveže sve generacije, bez obzira na razlike u godinama i životnim navikama.
Izbor automobila može mnogo da kaže o tome kako živimo, koliko trošimo i šta očekujemo od vozila. Nekome je najvažnije da automobil bude ekonomičan i praktičan za gradsku vožnju, dok su drugima važniji prostor, snaga i mogućnost da prevezu sve što im je potrebno. Američki podaci pokazuju da se te razlike prilično jasno vide i kada se vozači podele prema generacijama.
Prema istraživanju sajta Compare.com, koje je obuhvatilo više od 58 miliona ponuda za osiguranje automobila u svih 50 američkih saveznih država i Vašingtonu, najpopularniji modeli razlikuju se u zavisnosti od starosne grupe. Analiza, objavljena u septembru 2026. godine, zasniva se na vozilima navedenim u zahtevima za ponude osiguranja, a ne na ukupnom broju registrovanih automobila ili prodaji novih vozila.
Generacija Z bira kompaktne automobile
Pripadnici generacije Z, odnosno Amerikanci uzrasta od 13 do 29 godina prema klasifikaciji korišćenoj u istraživanju, najčešće voze Hondu Civic. Slede Honda Accord i Toyota Camry, dok se među prvih deset nalaze i Nissan Altima, Toyota Corolla, Hyundai Elantra i Chevrolet Malibu.
Zanimljivo je da se među deset najzastupljenijih modela ove generacije nalazi čak osam limuzina, dok SUV vozila uopšte nema na listi. Pikapovi ipak nisu potpuno odsutni: Ford F-Series zauzima osmo, a Chevrolet Silverado deseto mesto.
Ovakav izbor mogao bi delimično da se objasni finansijskim okolnostima mlađih vozača. Niži troškovi svakodnevne vožnje, potrošnja goriva i pristupačnost polovnih automobila mogu imati važnu ulogu u odluci o kupovini. Ipak, podaci ne dokazuju da su upravo ti faktori presudni, niti pokazuju da bi mladi pri kupovini novog automobila napravili isti izbor.
Milenijalci između limuzina i pikapova
Kod milenijalaca, starosti od 29 do 45 godina prema ovoj analizi, na prvom mestu je Honda Accord, a slede Toyota Camry i Nissan Altima. Ford F-Series zauzima četvrto mesto, što je značajan pomak u odnosu na generaciju Z, kod koje je ovaj pikap tek osmi.
Na listi su i Honda Civic, Chevrolet Silverado, Toyota Corolla, Chevrolet Malibu, Chevrolet Equinox i Jeep Grand Cherokee. Za razliku od mlađih vozača, milenijalci pokazuju raznovrsniji izbor vozila, od limuzina do pikapova i SUV modela.
Takva kombinacija može se posmatrati u kontekstu različitih potreba koje prate ovu životnu fazu: svakodnevnog odlaska na posao, porodičnih obaveza i dužih putovanja. Ipak, sama analiza ne utvrđuje razloge zbog kojih su se vozači opredelili za određene modele.
Ford i Chevrolet dominiraju kod starijih generacija
Kod generacije X, koju istraživanje definiše kao osobe od 45 do 61 godine, na vrhu liste su Ford F-Series i Chevrolet Silverado. Toyota Camry zauzima treće mesto, a slede Honda Accord i Nissan Altima.
Sličan obrazac vidi se i kod bejbi-bumera, uzrasta od 61 do 80 godina. Ford F-Series je ponovo prvi, Chevrolet Silverado drugi, a Toyota Camry treća. Za razliku od generacije Z, SUV modeli su ovde znatno zastupljeniji.
Među deset najpopularnijih vozila generacije X nalaze se tri SUV modela, dok ih kod bejbi-bumera ima pet. Honda CR-V, Ford Escape, Chevrolet Equinox, Toyota RAV4 i Nissan Rogue deo su izbora starijih vozača.
Popularnost pikapova može se povezati sa njihovom praktičnošću za prevoz tereta, vuču prikolica i različite poslove, ali i sa dugom tradicijom američkih proizvođača u ovom segmentu. Ni ovde, međutim, rang-lista sama po sebi ne otkriva da li su presudni način života, navike, lojalnost brendu ili dostupnost vozila.
Pet modela koji povezuju sve generacije
Uprkos razlikama između mlađih i starijih vozača, pojedini modeli uspevaju da zadrže popularnost u svim starosnim grupama. Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Toyota Corolla i Honda Accord nalaze se među deset najzastupljenijih vozila u svakoj od četiri generacije.
To pokazuje da se automobilske navike ne menjaju u potpunosti sa godinama. Modeli koji nude prepoznatljivost, široku dostupnost i različite mogućnosti upotrebe mogu da zadrže vozače i kroz različite životne faze.
Razlike su vidljive i kada se posmatraju proizvođači, a ne pojedinačni modeli. Chevrolet je najzastupljeniji brend među generacijom Z, milenijalcima i generacijom X, dok kod bejbi-bumera prvo mesto pripada Fordu.
Među vozačima generacije Z Chevrolet ima udeo od 11,5 odsto, ispred Honde sa 11,1 odsto, dok su Toyota i Ford izjednačeni sa po 10,7 odsto. Ova generacija jedina među četiri posmatrane grupe ima BMW među deset najpopularnijih automobilskih brendova, dok se GMC pojavljuje na listama sve tri starije generacije.
Američki podaci tako otkrivaju zanimljiv generacijski obrazac: mlađi vozači češće se opredeljuju za limuzine, dok kod starijih raste zastupljenost pikapova i SUV modela. Ipak, Honda, Toyota, Ford i Chevrolet ostaju zajednički imenitelji automobilskog izbora kroz različite generacije.
Biznis Kurir/bizlife.rs