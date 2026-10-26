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Honda Civic najzastupljeniji je model među pripadnicima generacije Z u SAD, milenijalci najčešće voze Hondu Accord, dok generacije X i bejbi-bumera prednost daju Fordovim pikapovima. Ipak, nekoliko modela uspeva da poveže sve generacije, bez obzira na razlike u godinama i životnim navikama.

Izbor automobila može mnogo da kaže o tome kako živimo, koliko trošimo i šta očekujemo od vozila. Nekome je najvažnije da automobil bude ekonomičan i praktičan za gradsku vožnju, dok su drugima važniji prostor, snaga i mogućnost da prevezu sve što im je potrebno. Američki podaci pokazuju da se te razlike prilično jasno vide i kada se vozači podele prema generacijama.

Prema istraživanju sajta Compare.com, koje je obuhvatilo više od 58 miliona ponuda za osiguranje automobila u svih 50 američkih saveznih država i Vašingtonu, najpopularniji modeli razlikuju se u zavisnosti od starosne grupe. Analiza, objavljena u septembru 2026. godine, zasniva se na vozilima navedenim u zahtevima za ponude osiguranja, a ne na ukupnom broju registrovanih automobila ili prodaji novih vozila.

Generacija Z bira kompaktne automobile

Pripadnici generacije Z, odnosno Amerikanci uzrasta od 13 do 29 godina prema klasifikaciji korišćenoj u istraživanju, najčešće voze Hondu Civic. Slede Honda Accord i Toyota Camry, dok se među prvih deset nalaze i Nissan Altima, Toyota Corolla, Hyundai Elantra i Chevrolet Malibu.

Zanimljivo je da se među deset najzastupljenijih modela ove generacije nalazi čak osam limuzina, dok SUV vozila uopšte nema na listi. Pikapovi ipak nisu potpuno odsutni: Ford F-Series zauzima osmo, a Chevrolet Silverado deseto mesto.

Foto: SofikoS/Shutterstock

Ovakav izbor mogao bi delimično da se objasni finansijskim okolnostima mlađih vozača. Niži troškovi svakodnevne vožnje, potrošnja goriva i pristupačnost polovnih automobila mogu imati važnu ulogu u odluci o kupovini. Ipak, podaci ne dokazuju da su upravo ti faktori presudni, niti pokazuju da bi mladi pri kupovini novog automobila napravili isti izbor.

Milenijalci između limuzina i pikapova

Kod milenijalaca, starosti od 29 do 45 godina prema ovoj analizi, na prvom mestu je Honda Accord, a slede Toyota Camry i Nissan Altima. Ford F-Series zauzima četvrto mesto, što je značajan pomak u odnosu na generaciju Z, kod koje je ovaj pikap tek osmi.

Na listi su i Honda Civic, Chevrolet Silverado, Toyota Corolla, Chevrolet Malibu, Chevrolet Equinox i Jeep Grand Cherokee. Za razliku od mlađih vozača, milenijalci pokazuju raznovrsniji izbor vozila, od limuzina do pikapova i SUV modela.

Takva kombinacija može se posmatrati u kontekstu različitih potreba koje prate ovu životnu fazu: svakodnevnog odlaska na posao, porodičnih obaveza i dužih putovanja. Ipak, sama analiza ne utvrđuje razloge zbog kojih su se vozači opredelili za određene modele.

Ford i Chevrolet dominiraju kod starijih generacija

Kod generacije X, koju istraživanje definiše kao osobe od 45 do 61 godine, na vrhu liste su Ford F-Series i Chevrolet Silverado. Toyota Camry zauzima treće mesto, a slede Honda Accord i Nissan Altima.

Sličan obrazac vidi se i kod bejbi-bumera, uzrasta od 61 do 80 godina. Ford F-Series je ponovo prvi, Chevrolet Silverado drugi, a Toyota Camry treća. Za razliku od generacije Z, SUV modeli su ovde znatno zastupljeniji.

Među deset najpopularnijih vozila generacije X nalaze se tri SUV modela, dok ih kod bejbi-bumera ima pet. Honda CR-V, Ford Escape, Chevrolet Equinox, Toyota RAV4 i Nissan Rogue deo su izbora starijih vozača.

Foto: Shutterstock

Popularnost pikapova može se povezati sa njihovom praktičnošću za prevoz tereta, vuču prikolica i različite poslove, ali i sa dugom tradicijom američkih proizvođača u ovom segmentu. Ni ovde, međutim, rang-lista sama po sebi ne otkriva da li su presudni način života, navike, lojalnost brendu ili dostupnost vozila.

Pet modela koji povezuju sve generacije

Uprkos razlikama između mlađih i starijih vozača, pojedini modeli uspevaju da zadrže popularnost u svim starosnim grupama. Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Toyota Corolla i Honda Accord nalaze se među deset najzastupljenijih vozila u svakoj od četiri generacije.

To pokazuje da se automobilske navike ne menjaju u potpunosti sa godinama. Modeli koji nude prepoznatljivost, široku dostupnost i različite mogućnosti upotrebe mogu da zadrže vozače i kroz različite životne faze.

Razlike su vidljive i kada se posmatraju proizvođači, a ne pojedinačni modeli. Chevrolet je najzastupljeniji brend među generacijom Z, milenijalcima i generacijom X, dok kod bejbi-bumera prvo mesto pripada Fordu.

Među vozačima generacije Z Chevrolet ima udeo od 11,5 odsto, ispred Honde sa 11,1 odsto, dok su Toyota i Ford izjednačeni sa po 10,7 odsto. Ova generacija jedina među četiri posmatrane grupe ima BMW među deset najpopularnijih automobilskih brendova, dok se GMC pojavljuje na listama sve tri starije generacije.