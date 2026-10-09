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Sa 1.000 evra danas nije lako kupiti automobil, ali nije ni nemoguće. Na tržištu polovnjaka i dalje mogu da se pronađu modeli koji mogu sasvim pristojno da posluže za odlazak na posao, svakodnevnu gradsku vožnju ili kao drugi automobil u porodici.

Naravno, u ovom cenovnom rangu nema mnogo prostora za biranje, pa oglasi privlače veliki broj potencijalnih kupaca.

Godina proizvodnje, oprema i broj pređenih kilometara padaju u drugi plan. Mnogo je važnije da automobil ima zdravu karoseriju, ispravan motor, koliko-toliko dobro kvačilo i menjač, kao i urednu dokumentaciju.

I upravo zato ne treba kupiti prvi automobil koji izgleda povoljno.

Fiat Punto

Ako postoji automobil koji je gotovo sinonim za jeftin polovan auto u Srbiji, onda je to Fiat Punto.

Za budžet do 1.000 evra najviše smisla imaju jednostavnije benzinske verzije, posebno 1.2 motor. Mehanika je relativno jednostavna, delovi su dostupni, a gotovo svaki majstor je već imao posla sa ovim automobilom.

Na tržištu se mogu pronaći primerci i za 700-800 evra, ali upravo kod takvih automobila treba biti posebno oprezan. Punto koji je jeftin na oglasu ne mora nužno biti jeftin za vlasništvo. Pre kupovine treba dobro pregledati pragove, rubove, pod automobila, trap, kvačilo i stanje motora.

Ako pronađete primerak koji je možda spolja daleko od savršenog, ali je mehanički ispravan, to može biti mnogo bolja kupovina od automobila koji izgleda atraktivnije, ali odmah zahteva velika ulaganja.

Opel Corsa

Drugi automobil koji brzo nestane sa oglasa, ali ga vredi potražiti je Opel Corsa. I ona se uklapa u ono što kupac sa budžetom od 1.000 evra zapravo traži, mali automobil, jednostavnu mehaniku i relativno pristupačno održavanje.

Posebno zanimljive mogu biti benzinske verzije starijih generacija. Corsa je praktična za grad, lako se parkira i nema previše komplikovanih sistema koji bi kod starog automobila mogli da naprave veliki račun kod majstora.

Kod Corse, kao i kod svih automobila u ovom cenovnom rangu, pregled pre kupovine važniji je od same cene.

Renault Clio

Treći najčešći izbor kupaca je Renault Clio, a posebno benzinska verzija sa 1.2 motorom. Clio je zanimljiv jer za relativno malo novca nudi mali, praktičan automobil koji je sasvim dovoljan za svakodnevnu gradsku vožnju.

Kod njega važi ista formula, tražiti što jednostavniji i očuvaniji primerak.

Bolje je uzeti automobil sa skromnom opremom, izgrebanim branikom ili lošijim enterijerom, a zdravim motorom i limarijom, nego automobil koji na prvi pogled izgleda odlično, ali krije ozbiljne probleme. U ovom cenovnom rangu estetika je luksuz, a mehaničko stanje je prioritet.

Ima vozila i za 700-800 evra

Ako imate ukupno 1.000 evra za automobil, nemojte nužno tražiti automobil koji košta tačno 1.000 evra. Može biti mnogo pametnije pronaći dobar primerak za 700-800 evra i ostaviti nekoliko stotina evra za ono što gotovo sigurno sledi.

Ulje i filteri, kočnice, gume, akumulator, sitni kvarovi ili neki deo trapa mogu veoma brzo da pojedu ostatak budžeta.

Kod automobila koji je star 20 ili više godina uvek treba računati da će nešto morati da se uradi.