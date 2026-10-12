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Prilikom kupovine automobila mnogi vozači najpre obraćaju pažnju na dizajn, dodatnu opremu i performanse, ali stručnjaci koji se svakodnevno bave njihovim popravkama imaju nešto drugačije prioritete. Za mehaničare su najvažniji pouzdanost, dugovečnost i troškovi održavanja, naročito kada je reč o vozilima koja bi trebalo da traju godinama.

Španski mehaničar Luis Modesto Ernandes otkrio je koji bi automobil lično odabrao kada bi morao da kupi samo jedan i njime pređe nekoliko stotina hiljada kilometara. Njegov izbor pao je na model Toyota Corolla, koji već decenijama uživa reputaciju pouzdanog i izdržljivog vozila.

- Kad bi me primorali da kupim samo jedan automobil kojim bih morao da pređem stotine hiljada kilometara, bez razmišljanja bih kupio Toyotu Corollu - rekao je Ernandes.

Prema njegovim rečima, jedna od najvećih prednosti ovog modela je upravo njegova dugovečnost. On ističe da pojedini primerci, uz pravilno i redovno održavanje, mogu da pređu više od 500.000 kilometara bez većih mehaničkih problema.

Ipak, naglašava da takva kilometraža nije zagarantovana svakom vozilu. Na životni vek automobila utiče niz faktora, među kojima su vrsta motora, generacija modela, način vožnje i kvalitet održavanja.

Foto: Karsten Eggert / Alamy / Alamy / Profimedia

- Najvažnije je da automobil dobija ono što mu treba, onda kada mu to treba - naglasio je mehaničar.

Osim pouzdanosti, Ernandes kao važnu prednost izdvaja i relativno jednostavnu mehaniku. Budući da je Corolla jedan od najrasprostranjenijih automobila na svetu, serviseri su dobro upoznati sa njenim motorima i ostalim delovima, a rezervni delovi su uglavnom lako dostupni. Upravo ta kombinacija, smatra on, omogućava srazmerno pristupačne troškove održavanja, zbog čega je Corolla posebno zanimljiva vozačima koji ne nameravaju da menjaju automobil svakih nekoliko godina.

Reč je o modelu sa dugom istorijom. Japanski proizvođač Toyota predstavio je prvu Corollu još 1966. godine, a automobil je tokom decenija prošao kroz brojne generacije i postao jedan od najuspešnijih modela u automobilskoj industriji. Prema podacima proizvođača, Corolla je 1997. godine preuzela titulu najprodavanijeg automobilskog modela na svetu, a ukupna prodaja premašila je 50 miliona primeraka.

Uprkos brojnim prednostima, Ernandes upozorava da ni ovaj automobil nije imun na kvarove. Redovna zamena motornog ulja, poštovanje servisnih intervala i pravovremeno rešavanje manjih problema ključni su za dugotrajnu pouzdanost. On zaključuje da je Toyota Corolla, upravo zbog svoje izdržljivosti, dostupnosti delova i predvidivih troškova održavanja, jedan od najboljih izbora za vozače koji žele automobil na koji se mogu osloniti tokom dugog niza godina.