Slušaj vest

Kada je reč o pouzdanosti prema vrsti pogona, najbolje su se pokazali benzinski automobili. Kvar ili neki drugi problem prijavilo je 19 odsto njihovih vlasnika.

Pri kupovini automobila nije važna samo cena vozila ili njegova potrošnja, nego i koliko će pouzdano služiti nakon nekoliko godina vožnje. Kvarovi mogu doneti neplanirane troškove, ali i ostaviti vlasnike bez automobila na više dana. Novo britansko istraživanje pokazalo je da se pouzdanost razlikuje zavisno od modela i vrste pogona, a na vrhu rang-liste našla su se četiri automobila različitih kategorija. Istraživanje časopisa What Car? obuhvatilo je 29.967 vlasnika i ukupno 199 modela automobila starih do pet godina. Učesnici su odgovarali na pitanja o kvarovima i drugim problemima koje su imali tokom prethodne dve godine.

Najbolja četvorka

Četiri modela ostvarila su maksimalnu ocenu pouzdanosti od 100 odsto: Hyundai i10, Hyundai Santa Fe, Kia EV3 i Toyota GR Yaris. Vlasnici koji su učestvovali u istraživanju nisu prijavili kvarove na tim automobilima, pa nisu zabeleženi ni troškovi popravki ni dani tokom kojih su vozila bila van saobraćaja. Zanimljivo je da se na vrhu liste nalaze modeli koji se znatno razlikuju po veličini i nameni. Hyundai i10 je mali gradski automobil, Santa Fe prostrani SUV sa sedam sedišta, Kia EV3 električni SUV, a Toyota GR Yaris sportski automobil sa pogonom na sva četiri točka, razvijen pod snažnim uticajem relija. Kia EV3 je ujedno i najbolje ocenjeni električni automobil u istraživanju. Ipak, električni modeli kao grupa nisu ostvarili rezultate uporedive sa benzincima i hibridima.

Odmah iza vodeće četvorke nalazi se Toyota Aygo X sa ocenom od 99,7 odsto. Slede Opel Grandland sa 99,6 odsto i Toyota RAV4 plug-in hibrid sa 99,2 odsto. Mini Hatch ostvario je 99,1 odsto, dok su Kia Niro Hybrid/PHEV, Porsche Macan i Volkswagen T-Roc dobili ocenu od 99 odsto. Rezultati pokazuju da razlike postoje čak i među verzijama istog modela. Kod Kije Niro probleme je prijavilo šest odsto vlasnika hibridnih i plug-in hibridnih verzija, dok je kod električne verzije taj udeo iznosio 30 odsto. Među prijavljenim problemima bili su kvarovi 12-voltne baterije, kočnica i električnih sistema koji nisu direktno povezani sa pogonom.

Kada je reč o pouzdanosti prema vrsti pogona, najbolje su se pokazali benzinski automobili. Kvar ili neki drugi problem prijavilo je 19 odsto njihovih vlasnika. Kod hibrida taj udeo je iznosio 21 odsto, kod električnih automobila 27 odsto, a kod dizelaša 29 odsto. To ne znači da su električni automobili nužno loš izbor. Istraživanje obuhvata različite vrste problema, uključujući poteškoće sa multimedijalnim sistemima, elektronikom i sistemima za pomoć vozaču, a ne samo kvarove baterije ili elektromotora. Ipak, električni automobili zabeležili su nepovoljan rezultat kada je reč o trajanju popravki. Među vlasnicima koji su prijavili problem, njih 47 odsto čekalo je duže od nedelju dana da se vozilo vrati u saobraćaj.

Problematični dizelaši

Dizelaši su, s druge strane, imali najveći udeo prijavljenih problema, a nepovoljnije su prošli i kada je reč o troškovima popravki. Bez troškova po vlasnika rešeno je 87 odsto prijavljenih kvarova na dizelskim automobilima. Kod benzinaca taj udeo je iznosio 92 odsto, kod hibrida 96 odsto, a kod električnih automobila 97 odsto. Na rang-listi proizvođača najbolje se pokazala Honda sa ocenom pouzdanosti od 96,6 odsto. Slede Mini sa 96,4 odsto i Suzuki sa 95,7 odsto, dok je Toyota zauzela četvrto mesto sa 95,2 odsto. Među deset najbolje ocenjenih proizvođača našli su se i Opel, BMW, Tesla, Kia, Lexus i Citroën.

Rezultate ipak treba posmatrati u kontekstu: istraživanje se zasniva na iskustvima vlasnika u Velikoj Britaniji i obuhvata automobile stare do pet godina. Maksimalna ocena četiri modela ne znači da se nijedan njihov primerak nikada nije pokvario, nego da učesnici istraživanja tokom posmatranog perioda nisu prijavili kvarove. Uprkos tim ograničenjima, rezultati mogu poslužiti kao koristan orijentir kupcima polovnih automobila koji žele da smanje rizik od neplaniranih poseta servisu. Posebno se ističe Toyota GR Yaris, sportski automobil koji se po pouzdanosti našao rame uz rame sa gradskim Hyundaijem i10, velikim Santa Feom i električnom Kiom EV3.