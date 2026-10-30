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Dok se zagrebačka groblja pripremaju za praznik Svih svetih, a građani kupuju cveće, sveće i uređuju grobove svojih najmilijih, za neke je ovo razdoblje prilika da dodatno zarade. Među njima su i penzioneri koji, uprkos godinama i odlasku u penziju, i dalje moraju da rade kako bi podmirili svakodnevne troškove života.

Rast cena hrane, komunalnih usluga i drugih osnovnih potrepština posebno teško pogađa građane sa najnižim penzijama. Mnogima mesečna primanja nisu dovoljna za dostojanstven život, pa dodatni posao postaje nužnost, a ne stvar ličnog izbora.

Koliko je rad u penziji postao rasprostranjen, pokazuje i podatak da je krajem septembra ove godine čak 43.885 penzionera u Hrvatskoj bilo zaposleno. Hrvatski propisi omogućavaju korisnicima određenih vrsta penzija da rade do polovine punog radnog vremena bez gubitka penzije, dok od početka 2026. godine penzioneri stariji od 65 godina, pod određenim uslovima, mogu da rade i duže, uz isplatu polovine penzije.

Mora da radi jer nema od čega da živi

Iza ovih brojki kriju se različite životne priče. Neki stariji građani rade jer žele da ostanu aktivni i osećaju se korisno, dok drugi jednostavno nemaju dovoljno novca da bi mogli da prestanu da rade. Upravo takva je sudbina 65-godišnjeg Branka.

On svakodnevno dolazi na Mirogoj, gde čisti i uređuje grobove. Ovih dana ima više posla nego inače jer se približava praznik Svih svetih, ali za njega to nije sezonski posao. Na groblju radi gotovo tokom cele godine, a slobodna mu je samo nedelja.

Razlog zbog kojeg i u 65. godini nastavlja da radi veoma je jednostavan. Njegova mesečna penzija iznosi svega 260 evra, što nije dovoljno da podmiri osnovne životne potrebe.

- Za mene Svih sveti znače rad, radio sam i juče. I dalje radim jer sam na to primoran. Imam penziju od 260 evra, veoma je niska i moram da radim - ispričao je Branko.

Čišćenje, brisanje i uređivanje grobova

Njegov posao podrazumeva čišćenje, brisanje i uređivanje grobova, a sve obavlja na Mirogoju. Kako kaže, nema potrebe da odlazi na druga zagrebačka groblja jer i ovde ima dovoljno posla.

- Sada čistim, brišem i uređujem grobove. Uvek sam na Mirogoju i nisu mi potrebna druga groblja. Ne čistim grobove samo sada, pred Sve svete, već to radim tokom cele godine, svakog dana osim nedelje. Mora da se radi jer nema od čega da se živi - objasnio je ovaj 65-godišnji penzioner.

Iako posao zahteva vreme i trud, dodatna zarada Branku znatno olakšava svakodnevni život. Čišćenjem grobova uspeva da zaradi između 200 i 300 evra mesečno, što je približno jednako iznosu njegove penzije. To znači da, kada ima dovoljno posla, njegova ukupna mesečna primanja iznose oko 460 do 560 evra. Bez dodatne zarade morao bi da živi isključivo od 260 evra.

Međutim, Mirogoj za njega nije samo mesto na kojem zarađuje. Tamo su sahranjeni i brojni njegovi prijatelji, čije grobove namerava da poseti tokom praznika Svih svetih.

- Imam zaista mnogo prijatelja koji su ovde sahranjeni. Uglavnom održavam njihove grobove kako bih mogao da preživim. Uz penziju zaradim još 200 do 300 evra čisteći grobove - rekao je Branko.

Dodatna zarada mu je neophodna za život

Uprkos teškoj finansijskoj situaciji, Branko kaže da je zahvalan na novcu koji uspe da zaradi. Važno mu je da posao koji mu ljudi povere obavi kvalitetno, a dodatni prihodi omogućavaju mu da barem donekle poboljša životni standard.

- Zadovoljan sam onim što dobijem, važno mi je da ljudima posao obavim kako treba - rekao je.

Brankova priča pokazuje da odlazak u penziju ne znači nužno i prestanak rada. Dok se neki penzioneri raduju slobodnom vremenu, putovanjima i druženju sa porodicom, drugi moraju da pronađu način da svakog meseca obezbede dovoljno novca za život.