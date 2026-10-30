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Platforma za trgovinu kriptovalutama Bajnens (Binance) saopštila je da je bila meta velikog sajber napada, a procenjena vrednost pogođenih sredstava iznosi oko 6,3 milijarde dolara, od čega je približno tri milijarde dolara do sada zamrznuto.

- Sarađivali smo sa stručnjacima za blokčejn kako bismo zamrznuli relevantnu imovinu. Do sada je približno tri milijarde dolara zamrznuto na blokčejnu - navodi se u objavi kompanije na platformi Iks.

Bajnens je u početku objavio da su sredstva klijenata na platformi bezbedna, da bi kasnije saopštio da će pokriti sve gubitke nastale u incidentu, prenosi BFM TV.

Kompanija je potom navela da je ukupan iznos pogođenih sredstava oko 6,3 milijarde dolara, uz upozorenje da bi ta cifra mogla da poraste tokom istrage.

U međuvremenu, Bajnens je privremeno obustavio sve depozite i isplate, dok njegovi timovi sarađuju sa nadležnim organima, izdavaocima kriptovaluta i kompanijama koje se bave analizom blokčejn transakcija.

Izvršni direktor kompanije Teter (Tether), emitenta stejblkoin valute USDT, saopštio je da je zamrznuto oko 1,6 milijardi dolara te kriptovalute u vezi sa potencijalnim napadom na Bajnens.

Kompanija Circle, koja izdaje stejblkoin USDC, takođe je saopštila da je zamrznula oko 800 miliona dolara sredstava, uz napomenu da je postupala u koordinaciji sa nadležnim organima.

Bivši izvršni direktor Binansa Čangpeng Žao ocenio je da je reč o sajber napadu na platformu i naveo da bi gubici mogli biti nešto veći od milijardu dolara.

Poređenja radi, u februaru 2025. godine sa platforme Bajbit (Bybit) ukradeno je oko 1,5 milijardi dolara, u napadu koji je pripisan hakerima povezanim sa Severnom Korejom.

Vest o napadu izazvala je kratkotrajan pad vrednosti vodećih kriptovaluta. Bitkoin je u jednom trenutku oslabio gotovo pet odsto, dok je vrednost kriptovalute BNB, koju izdaje Bajnens, pala za oko 10 odsto, pre nego što je zabeležen delimičan oporavak.

Prema dosadašnjim informacijama, iznos od 6,3 milijarde dolara odnosi se na ukupnu vrednost pogođenih sredstava, a ne nužno na iznos koji su napadači uspeli da ukradu.