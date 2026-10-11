Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

Slušaj vest

Pred nastupajuću zimsku sezonu i hladne dane, visoki računi za grejanje postaju jedan od najvećih finansijskih izdataka za svako domaćinstvo. Mnogi veruju da je jedini način da se smanje troškovi energije obimna i skupo renoviranje stana - poput zamene kompletne stolarije, ugradnje nove izolacije ili promene celokupnog sistema grejanja.

Međutim, postoje izuzetno efikasni, jednostavni i besplatni (ili vrlo povoljni) trikovi koje možete primeniti odmah danas, a koji će osigurati da u vašem domu bude znatno toplije uz osetno manje utrošene energije.

Zlatna pravila za uštedu

Jedna od najčešćih grešaka koju mnogi prave jeste nepravilno rukovanje radijatorima i provetravanjem prostorija.

Održavajte optimalnu temperaturu: Svaki dodatni stepen celzijusa u stanu povećava potrošnju energije za čak 6%. Stručnjaci preporučuju da u dnevnoj sobi temperatura bude oko 20-21°C, u spavaćoj sobi 17-18°C, dok u prostorijama u kojima ne boravite često možete dodatno smanjiti grejanje.

Svaki dodatni stepen celzijusa u stanu povećava potrošnju energije za čak 6%. Stručnjaci preporučuju da u dnevnoj sobi temperatura bude oko 20-21°C, u spavaćoj sobi 17-18°C, dok u prostorijama u kojima ne boravite često možete dodatno smanjiti grejanje. Pravilno provetravanje (metoda "šok provetravanja"): Umesto da držite prozore "na kiblu" otvorenim satima - čime samo rashlađujete zidove i gubite dragocenu toplotu – otvorite prozore širom na 3 do 5 minuta. Na taj način napravićete brzu razmenu vazduha bez hlađenja zidova i nameštaja. Pre provetravanja obavezno zatvorite ventile na radijatorima.

Umesto da držite prozore "na kiblu" otvorenim satima - čime samo rashlađujete zidove i gubite dragocenu toplotu – otvorite prozore širom na 3 do 5 minuta. Na taj način napravićete brzu razmenu vazduha bez hlađenja zidova i nameštaja. Pre provetravanja obavezno zatvorite ventile na radijatorima. Nikada ne zaklanjajte radijatore: Zavese do poda, nameštaj ili odeća koja se suši direktno na radijatoru deluju kao barijera koja sprečava širenje toplog vazduha kroz sobu. Sklonite sve prepreke sa radijatora kako bi toplotna energija slobodno cirkulisala. Jeftini dodaci koji prave ogromnu razliku

Ukoliko želite da maksimalno iskoristite toplotu koju radijatori emituju, napravite jednostavne preinake:

Folija iza radijatora (reflektujući panel): Postavljanjem posebne reflektujuće aluminijumske folije na zid iza radijatora, sprečavate da se toplota upija u hladan zid. Folija vraća (reflektuje) i do 90% toplotne energije nazad u prostoriju.

Postavljanjem posebne reflektujuće aluminijumske folije na zid iza radijatora, sprečavate da se toplota upija u hladan zid. Folija vraća (reflektuje) i do 90% toplotne energije nazad u prostoriju. Zaptivanje prozora i vrata: Veliki procenat toplote gubi se kroz mikropukotine na starim prozorima i vratima. Obične samolepljive dihtung trake od gume ili sunđera (koje koštaju svega par stotina dinara) mogu drastično smanjiti promaju i sačuvati temperaturu u stanu.

Veliki procenat toplote gubi se kroz mikropukotine na starim prozorima i vratima. Obične samolepljive dihtung trake od gume ili sunđera (koje koštaju svega par stotina dinara) mogu drastično smanjiti promaju i sačuvati temperaturu u stanu. Odvazdušite radijatore: Ako primetite da vam je radijator pri vrhu hladan, a pri dnu vruć, ili ako iz njega dopiru zvuci grgljanja, u sistemu se nalazi zarobljen vazduh. Pomoću jednostavnog ključića odvazdušite radijatore – kada izbijete vazduh i poteče voda, radijator će ponovo raditi punim kapacitetom. Roletne i tepisi: Prirodni izolatori u borbi protiv hladnoće

Ne zaboravite na jednostavne elemente u enterijeru koji deluju kao prirodni toplotni štitovi:

Spuštajte roletne i navlačite deblje zavese noću: Tokom noći, kada spoljna temperatura naglo padne, prozor postaje najhladnija tačka u stanu. Spuštene roletne i navučene guste zavese stvaraju dodatni međuprostor koji deluje kao odličan izolator.

Tokom noći, kada spoljna temperatura naglo padne, prozor postaje najhladnija tačka u stanu. Spuštene roletne i navučene guste zavese stvaraju dodatni međuprostor koji deluje kao odličan izolator. Iskoristite sunčevu energiju tokom dana: Čim se pojavi sunce, podignite roletne i razmaknite zavese na prozorskim staklima okrenutim ka jugu i istoku. Dopustite da prirodni sunčevi zraci besplatno ugreju vaše prostorije.

Čim se pojavi sunce, podignite roletne i razmaknite zavese na prozorskim staklima okrenutim ka jugu i istoku. Dopustite da prirodni sunčevi zraci besplatno ugreju vaše prostorije. Postavite tepihe na gole podove: Hladni podovi (parket, laminat ili pločice) znatno smanjuju osećaj toplote u nogama. Deblji tepisi ili staze deluju kao sjajan toplotni izolator koji sprečava prodor hladnoće iz nižih nivoa ili podruma.

Primenom ovih jednostavnih i brzih trikova učinićete vaš dom toplijim, dok će vam računi na kraju meseca doneti prijatno iznenađenje i značajnu uštedu novca.