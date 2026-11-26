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Indijski regulator za bezbednost hrane utvrdio je da je uzorak vode za piće kompanije Bisleri International nebezbedan za upotrebu, što predstavlja veliki udarac za najveći i najpoznatiji brend flaširane vode u toj zemlji, koji reklamiraju i bolivudske zvezde. Izvor iz indijske vlade izjavio je da će sada biti testirani uzorci proizvoda svih kompanija.

Brend Bisleri, čije su flašice od 20 centi postale prepoznatljive širom Indije, stekao je status jednog od najpoznatijih imena u domaćinstvima. Zbog lošeg kvaliteta vode, flaširana voda u toj zemlji postala je neophodnost za domaćinstva i restorane javlja Reuters.

Kompanija je zadržala vodeću poziciju na tržištu flaširane vode, njena vrednost premašuje 3,5 milijardi dolara.

Zbog ovih nalaza, Indijska uprava za bezbednost hrane i standarde (FSSAI) planira da ispita dodatne uzorke proizvoda kompanije Bisleri iz različitih delova zemlje, kao i proizvode drugih kompanija, izjavio je izvor iz vlade. Takođe je najavljeno pokretanje pravnog postupka protiv kompanije Bisleri.

- Bezbednost vode za piće prioritet je kompanije Bisleri. Primenjujemo stroge kontrole kvaliteta, saopštila je kompanija, dodajući da će sarađivati sa nadležnim regulatornim telima.

Bisleri navodi da ima 130 aktivnih proizvodnih pogona, 5.980 distributera širom zemlje i vozni park od 8.270 kamiona za transport. Indijski multinacionalni konglomerat Tata svojevremeno je pregovarao o preuzimanju ove kompanije.

Među ambasadorima brenda nalazi se i nekoliko poznatih bolivudskih zvezda, uključujući Šahida Kapura i Dipiku Padukone.

Postupak protiv kompanije Bisleri usledio je u trenutku kada Indija pojačava kontrolu nad velikim brendovima. FSSAI i državni regulatorni organi sproveli su brojne inspekcije i pokrenuli postupke protiv kompanija zbog nepravilnog označavanja proizvoda. Među njima su se našli i restoranski lanac Domino's, kao i proizvođači alkoholnih pića, uključujući kompaniju Diageo.

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Šta je pokazala analiza uzorka?

Uzorak za koji je utvrđeno da nije bezbedan prikupljen je u prostorijama kompanije Bisleri i nije ispunjavao propisane granične vrednosti za bromat – hemijsko jedinjenje koje nastaje kao nusproizvod određenih postupaka dezinfekcije, saopštila je FSSAI u objavi na društvenim mrežama u nedelju.

Nakon što se Bisleri žalio na ovaj nalaz, državni regulator je ponovo utvrdio da uzorak nije bezbedan, ali je ovog puta kao razlog naveo prisustvo policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH).

Kompanija Bisleri navela je da ispitivanje traje još od septembra 2025. godine.

Drugi izvor iz vlade izjavio je da su serije proizvoda povezane sa spornim uzorkom povučene iz prodaje, dok naknadne analize drugih proizvoda nisu pokazale probleme sa kvalitetom vode.

Međutim, u pismu koje je kompanija Bisleri u februaru uputila FSSAI, a u koje je Rojters imao uvid, navedeno je da u tom trenutku nijedan proizvod iz spornih serija više nije bio na tržištu i da zato nije bilo šta da se povlači. To ukazuje na to da su proizvodi do tada već bili prodati ili potrošeni.

Prema istraživanju objavljenom prošle godine u bazi podataka PubMed Nacionalne medicinske biblioteke, policiklični aromatični ugljovodonici predstavljaju ozbiljan rizik po javno zdravlje zbog svojih toksičnih, mutagenih i kancerogenih svojstava.

Prema podacima Ministarstva zdravlja američke savezne države Njujork, kod pojedinih osoba koje su unele velike koncentracije bromata zabeleženi su problemi sa bubrezima i gubitak sluha. Ipak, te osobe bile su izložene koncentracijama koje su bile nekoliko hiljada puta veće od dozvoljene granice za vodu za piće.

Bisleri je u svom saopštenju naveo da je uzorak prikupljen prošle godine u njihovom pogonu u indijskoj saveznoj državi Goi pokazao koncentraciju bromata od 12 mikrograma po litru, dok je propisana granica 10 mikrograma po litru.

Međutim, kompanija tvrdi da su dodatna nezavisna ispitivanja, koja je sama organizovala, pokazala da je koncentracija ove hemikalije ipak bila u okviru dozvoljenih granica.

Bisleri je u finansijskoj godini koja se završila u martu 2025. ostvario godišnju prodaju u vrednosti od 32 milijarde indijskih rupija (oko 345,31 milion dolara).

Kompanija je prošle godine započela poslovanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodeći da „region nudi značajne mogućnosti za rast, zahvaljujući velikoj indijskoj dijaspori koja već poznaje naše brendove".