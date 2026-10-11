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Radijator ne greje, ali to ne znači automatski da je toplana obustavila isporuku energije. Uzrok može biti zatvoren ventil ili vazduh u jednom grejnom telu, kvar na zajedničkoj vertikali, problem u podstanici ili poremećaj na distributivnoj mreži.

Najbrži način da se utvrdi kome treba prijaviti kvar jeste da se proveri koliko je stanova pogođeno. Jedan hladan radijator najčešće ukazuje na lokalni problem, dok hladna vertikala, cela zgrada ili više okolnih objekata upućuju na zajedničke instalacije ili sistem daljinskog grejanja.

U Beogradu grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. U drugim gradovima početak i pravila isporuke određuju lokalne odluke, pa datum i način prijavljivanja problema treba proveriti kod nadležne toplane.

Radijator ne greje: Prvo proverite da li su ostali topli

Ako je samo jedan radijator hladan, a ostali u stanu normalno greju, uzrok je najverovatnije u samom grejnom telu ili njegovom priključku. Problem mogu da izazovu zatvoren ili zaglavljen ventil, vazduh u instalaciji, naslage koje ometaju protok ili neispravna termostatska glava.

Kada je gornji deo radijatora hladan, a donji topliji, moguć uzrok je vazduh. Ako je situacija obrnuta, protok mogu da otežavaju talog i nečistoće. Ipak, temperatura površine nije dovoljna za pouzdanu dijagnozu, posebno u zgradama sa automatskom regulacijom grejanja.

Vlasnik ne bi trebalo nasumično da odvija spojeve ili ispušta vodu. Nestručna intervencija može izazvati curenje, pad pritiska i problem u drugim stanovima. Kvar treba prijaviti servisu koji održava unutrašnje instalacije, a pre intervencije proveriti da li je problem ograničen na jedno grejno telo.

Hladna vertikala obično znači da problem nije samo u vašem stanu

Ako radijator ne greje ni kod suseda iznad ili ispod, moguće je da je problem na zajedničkoj vertikali. Ona povezuje stanove postavljene jedan iznad drugog i deo je sistema kojim se topla voda razvodi kroz zgradu.

radijator Foto: Shutterstock

Na vertikali može postojati vazdušni čep, zatvoren ventil, slab protok ili kvar nastao posle radova na instalacijama. Prva adresa za prijavu tada je upravnik zgrade ili servis zadužen za održavanje zajedničkog sistema grejanja.

Slično važi kada su svi radijatori u jednom stanu hladni, a susedni stanovi se normalno greju. Uzrok tada može biti na priključku stana, njegovom ogranku ili ventilu. Ko će obaviti i platiti popravku zavisi od mesta kvara i ugovorenog načina održavanja, ali se instalacija ne sme samostalno prepravljati bez utvrđivanja uzroka.

Kada je kvar u podstanici ili zajedničkim instalacijama

Ako su hladni svi stanovi u zgradi, treba proveriti da li podstanica radi i da li je prijavljen kvar na zajedničkim instalacijama. Upravnik u tom slučaju treba da prikupi informacije od stanara i uputi objedinjenu prijavu nadležnom servisu ili toplani.

Podstanica prima energiju iz mreže i reguliše njenu predaju kućnim instalacijama. Problem može nastati na pumpama, ventilima, regulatorima ili drugoj opremi. Međutim, svaka podstanica nema isti režim održavanja, pa tek nakon pregleda može da se utvrdi da li je intervencija obaveza zgrade, ugovorenog servisa ili toplane.

Ako radijator ne greje u čitavoj zgradi, pojedinačne prijave iz svakog stana obično ne pomažu koliko precizan podatak upravnika da je bez grejanja ceo objekat.

Kada problem treba prijaviti toplani

Na kvar na distributivnoj mreži treba posumnjati kada grejanje nema više susednih zgrada ili čitav deo naselja. Tada problem nije ograničen na radijator, stan ili jednu vertikalu.

U Beogradu se problemi sa daljinskim grejanjem prijavljuju preko Servisnog centra grada na broj 11-0-11. Pre poziva korisno je proveriti da li je hladan samo jedan radijator, ceo stan, vertikala ili čitava zgrada. Ta informacija pomaže da se prijava odmah prosledi odgovarajućoj službi.

grejanje Foto: Shutterstock

Treba imati u vidu i automatsku regulaciju sistema. Prema gradskim pravilima, podstanice mogu da obustave protok kada spoljna temperatura duže od dva sata bude viša od 15 stepeni, a ponovo ga pokreću kada temperatura padne na 12 stepeni ili niže. Zato mlak radijator tokom toplijeg dela dana ne mora da znači kvar.

Funkcionalne probe nisu početak grejanja stanova

Beogradske elektrane od 1. do 8. oktobra 2026. sprovode funkcionalna ispitivanja sistema. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Grada Beograda, te probe služe proveri toplovoda, podstanica i unutrašnjih instalacija, ali ne predstavljaju tople probe niti početak zagrevanja stanova.

Zbog hladnih radijatora tokom funkcionalnih ispitivanja ne treba prijavljivati reklamaciju. Curanje iz radijatora, ventila ili cevi, međutim, treba prijaviti odmah, jer puštanje sistema može otkriti oštećenja koja tokom leta nisu bila vidljiva.