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Dok Evropa sa strepnjom dočekuje predstojeću zimu zbog manjka gasa i skupe cene na tržištu, Srbija je ne samo popunila svoje kapacitete do čepa već je otišla i korak dalje. Gasno povezivanje Srbije sa susednim zemljama jedan je od najznačajnijih energetskih projekata.

Kako ocenjuju stručnjaci, kroz nove gasne interkonektore Srbija može da poveća sigurnost snabdevanja, ali i da postane važna tranzitna zemlja za energente namenjene drugim evropskim državama, odnosno energetsko čvorište u ovom delu Evrope.

Kako je za Biznis Kurir objasnio predsednik Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić, diverzifikacija, to jest snabdevanje iz više izvora je izuzetno važno za našu zemlju.

Imamo dva izvora

- Mi već sada imamo snabdevanje gasom iz Rusije, a istovremeno nam stižu i neke manje količine iz Azejberdžana. Ako dobijemo i treći, četvrti, peti izvor snabdevanja, to bi bilo odlično za energetsku stabilnost zemlje. Pogledajte šta se dešava u Evropi, njihovi kapaciteti gasa su veoma slabo popunjeni pred zimu. Evropska komisija je apelovala na građane da ne troše gas i električnu energiju da se čuva za zimu, jer se plaše da će imati problema. Za razliku od njih, mi u skladištima, kako u zemlji tako i u Mađarskoj, imamo više gasa nego što nam treba, zato što smo mislili na vreme o zalihama - kazao je Vuletić.

Foto: Kurir Televizija

Novi pravci snabdevanja

Da Srbija razmišlja unapred, potvrđuje i regionalni samit ministara energetike Srbije, Bugarske, Grčke i Severne Makedonije koji je održan u utorak u Beogradu. Razgovaralo se o jačanju energetske sigurnosti i povezivanju regionalnih tržišta, posebno o Vertikalnom gasnom koridoru, čime bi Srbija, zajedno s još nekoliko zemalja jugoistočne Evrope, dobila novi pravac za snabdevanje gasom.

- Svaka diverzifikacija je dobra, ali ne treba zaboraviti ni pravac iz Rumunije, koja je najveći regionalni proizvođač prirodnog gasa. Mi se graničimo sa ovom zemljom, imamo istorijski dobre odnose i ovo je, po mom mišljenju, još jedan od pravaca o kojima treba razmišljati. Ova konekcija bi obezbedila energetski suverenitet Srbije. Pred više izvora snabdevanja važan je i kapacitet, a oba uslova treba da se ispune - objasnio je Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Bolja cena

Iako je Srbija uvozno zavisna od prirodnog gasa, energetski stručnjak Željko Marković ukazuje da više pravaca snabdevanja omogućava da dobijemo bolju cenu ovog važnog energenta.

- Gas može da nam stigne iz što više pravaca, imamo i bolju pregovaračku poziciju kada ugovaramo količine gasa koje su nam potrebne, kao i cenu - rekao je Marković za RTS. On je istakao da povezivanje sa Grčkom preko Severne Makedonije ne bi bilo značajno samo za domaće potrebe već i za moguću zaradu od tranzita.

- Ukoliko interkonektor između Grčke i Severne Makedonije dostigne najavljeni kapacitet od oko 9,5 milijardi kubnih metara godišnje, to bi bilo višestruko više od godišnje potrošnje Srbije, koja iznosi oko 3 milijarde do 3,5 milijardi kubnih metara - poručio je Marković i dodao da bi deo gasa koji prolazi kroz Srbiju mogao dalje da bude transportovan ka drugim članicama EU, što bi otvorilo prostor i za dodatne prihode od tranzita.