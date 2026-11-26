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Evropska komisija kaznila je švajcarske kompanije Givaudan i Firmenich, kao i američki IFF, tri najveća svetska proizvođača mirisa, sa ukupno 471,9 miliona evra zbog toga što su više od četiri godine razmenjivali poverljive podatke o cenama.

Najveću kaznu dobio je Givaudan, u iznosu od oko 252,4 miliona evra. Firmenich mora da plati 137,7 miliona evra, a IFF 81,9 miliona evra, navodi se u saopštenju Evropske komisije objavljenom u sredu.

Prema nalazima Komisije, kartel je obuhvatao čitav Evropski ekonomski prostor. Nezakonita saradnja trajala je od marta 2019. do marta 2023. godine, kada su istražitelji sproveli nenajavljene inspekcije u prostorijama kompanija. U središtu kartela bio je Unilever, najveći svetski kupac mirisa za proizvode široke potrošnje.

Givaudan, Firmenich i IFF međusobno su razmenjivali podatke o poskupljenjima, strategijama za pregovore sa ovim kupcem i mogućim naknadama zbog rasta cena energije. Dogovarali su se i o tome kako da odgovore kada je Unilever tražio više podataka o sastavu mirisa i troškovima sirovina. Pritom su bili svesni da bi ustupci mogli da utiču i na druge kupce.

Kako navodi Komisija, kompanije su se dogovorile i da jedna drugoj ne preuzimaju zaposlene koji rade sa Unileverom. Givaudan i IFF otišli su i korak dalje: razmenjivali su informacije o planiranim poskupljenjima i pregovorima sa drugim kupcima, uključujući i klijente iz segmenta luksuznih parfema.

Od novembra 2021. godine u razmenu podataka direktno su bili uključeni i viši rukovodioci ove dve kompanije.

- Godinama su razmenjivali informacije o svojim cenama, troškovima i drugim poslovno osetljivim podacima - izjavila je izvršna potpredsednica Evropske komisije Tereza Ribera.

Dodala je da je takva praksa verovatno povećala troškove kompanijama koje mirise koriste u kozmetici, deterdžentima i sredstvima za čišćenje. Zbog toga su građani širom Evrope možda plaćali više za proizvode koje svakodnevno kupuju.