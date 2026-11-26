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Odlazak u penziju nakon više od četiri decenije rada za mnoge bi trebalo da označi početak mirnijeg životnog perioda. Međutim, iskustvo jedne hrvatske penzionerke pokazuje koliko postupak ugovaranja isplate penzije može biti zbunjujući, posebno kada je reč o sredstvima ušteđenim u drugom penzijskom stubu.

Penzionerka je u grupi "Pravna pomoć - Hrvatska“ anonimno podelila svoje iskustvo, požalivši se da za ugovaranje isplate penzije iz drugog stuba, prema modelu koji je odabrala, mora da dobije saglasnost supruga.

"Ove godine sam otišla u penziju nakon 40,5 godina rada. Uprkos visokoj stručnoj spremi, činjenici da sam veći deo radnog veka provela na rukovodećim pozicijama, mnogo prekovremenog rada zbog potreba posla, kao i tome što sam uvek savesno i odgovorno obavljala sve zadatke, penzija mi iznosi 813 evra iz prvog stuba i obračunatih 77 evra iz drugog penzijskog stuba. Ali to nije u središtu ove priče.

Odabrala sam HRMOD Direkt, prema kojem bi mi se tih 77 evra usklađivalo dva puta godišnje, a preostali iznos ušteđenih sredstava u slučaju moje smrti bio bi isplaćen naslednicima. I sada dolazimo do suštine priče. Hrvatsko penzijsko društvo traži da moj suprug potpiše saglasnost za isplatu moje penzije prema odabranom modelu. Kažu da bez te saglasnosti ne mogu da dobijem penziju iz drugog stuba“, napisala je ona.

Prima penziju iz drugog stuba

"Eventualno mogu da odaberem drugi model isplate, prema kojem bih 60 ili 100 odsto svoje penzije ustupila suprugu kao zajedničku penziju. Kada pitam zašto suprug mora da potpiše, kažu da je to zbog nasleđivanja. Ja ne znam ko je ovde lud. Gde piše da će on biti moj naslednik? Ako postoje naslednici, oni će biti određeni rešenjem o nasleđivanju, zar ne? Ovo u 21. veku, uz najbolju volju, ne mogu da razumem. Zato, ako postoji neka dobra duša koja bi mogla da mi objasni o čemu je reč, jer objašnjenje koje dobijam od Hrvatskog penzijskog društva ne deluje mi uverljivo“, dodala je penzionerka.

Posebno ju je pogodila činjenica da njen suprug već godinama prima znatno veću penziju od nje.

"Inače, on prima penziju iz prvog stuba već 17 godina. Otišao je u prevremenu penziju, a njegova penzija je 50 odsto veća od moje. I ništa ne deli sa mnom jer su zakoni tada bili drugačiji i nije uplaćivao u drugi stub. Zaista smo sjajni, nema šta da se kaže! Molim vas, recite mi da nisam luda i dajte mi neko logično objašnjenje, ako ga ima“, zaključila je penzionerka.

Njena objava pokrenula je raspravu o pravima bračnih partnera, nasleđivanju penzijske štednje, ali i odnosu službenika prema građanima.

"E, pa sada, da ste kojim slučajem muškarac, a vaša supruga nije radila i vi ste nakon višegodišnjeg braka ipak odlučili da starost provedete sa novom ženom, vaša bivša supruga ima pravo na deo penzije jer je i ona deo bračne stečevine“, napisala je jedna učesnica rasprave, iznoseći svoje viđenje situacije.

"Idite direktno u REGOS“

Pojedini penzioneri savetovali su joj da se obrati drugim institucijama ili zatraži dodatne obračune.

„Otiđite direktno u REGOS i dobićete pravu informaciju. Koliko znam, njihova kancelarija je na Školjiću, kod Blata“, napisala je jedna komentatorka.

"Niste ludi. Ovo je smešno, jadno i žalosno“, dodao je drugi učesnik rasprave.

"Tražite obračun bez usklađivanja u drugom stubu kako biste videli razliku“, savetovao joj je jedan korisnik.

"A gde piše da ćete vi umreti pre njega? Zašto vi ne biste birali svoje naslednike? Ko bi potpisao kao naslednik da nemate supruga? Nešto tu ne štima. Ja bih angažovala advokata ili stručnu osobu da me zaštiti ako je zakon tako surov. Nešto mi tu nije jasno. Da vam suprug nije neki moćnik pa vas preko nekoga pritiska? Znam i za takve slučajeve. Proverite. I oprostite na sugestiji“, napisala je još jedna učesnica rasprave.

Drugi su pokušali da ponude objašnjenje u vezi sa naslednim pravima, iako njihove tvrdnje nisu nezavisno proverene.

"Ovde je reč o tome da prema zakonu nakon vaše smrti nasledstvo automatski pripada vašem supružniku. Ako imate overen testament kojim sve ostavljate deci, to opet ne menja mnogo jer deca ne nasleđuju penziju, osim ako se školuju, ali ni tada ne možete potpuno da isključite supruga jer i on ima određena prava. Zato i traže njegov potpis“, smatra jedan od komentatora.