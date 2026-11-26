Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Španski ekonomista i bivši guverner Banke Španije Pablo Ernandez de Kos postaće 8. februara novi predsednik Evropske centralne banke (ECB), prenosi španski list El Pais, pozivajući se na evropske diplomatske izvore.

Ernandez de Kos, aktuelni generalni direktor Banke za međunarodna poravnanja (BIS), naslediće na toj funkciji Kristin Lagard koja napušta dužnost devet meseci pre isteka mandata, nakon što je na današnjem samitu Evropskog saveta u Briselu obezbedio podršku većine država članica, uključujući ključni dogovor Nemačke i Francuske.

Prema dogovoru najvećih ekonomija evrozone, podrška Berlina i Pariza španskom kandidatu deo je šireg paketa kojim Nemačka dobija mesto glavnog ekonomiste ECB, a Francuska rukovodeću poziciju za tržišne operacije.

Nakon mišljenja Evropskog parlamenta i same Evropske centralne banke, lideri Evropske unije će u decembru formalno potvrditi izbor Ernandeza de Kosa i još dvojice novih članova Izvršnog odbora ECB.