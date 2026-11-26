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Republika Srbija je na današnjoj aukciji prevremeno otkupila petogodišnje državne obveznice u iznosu od 7,856 milijardi dinara.

Na aukciji otkupa petogodišnjih dinarskih obveznica Republike Srbije (kuponska stopa 4,5 odsto, godišnja isplata), koje dospevaju 30. jula 2030. godine, otkupljeno je 785.653 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 7.856.530.000 dinara, objavila je Uprava za javni dug.

Planirani obim otkupa obveznica, od Republike Srbije, iznosio je 10.000.000.000 dinara, dok je obim dostavljenih ponuda na održanoj aukciji iznosio 10.356.530.000 dinara.

Državne obveznice otkupljene su po izvršnoj stopi prinosa od 5,500 odsto, odnosno po izvršnoj ceni od 9.823,24 dinara.

Ukupna tržišna vrednost otkupljenih državnih obveznica je 7.717.657.975,72 dinara.