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Građane Srbije u 2027. godini očekuje nekoliko prazničnih perioda koji će omogućiti predah od svakodnevnih obaveza, a pojedini neradni dani padaju tako da će mnogi moći da spoje praznike sa vikendom i dobiju nekoliko slobodnih dana zaredom.

Prvi neradni dani dolaze već na početku godine. Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, u petak i subotu, dok se pravoslavni Božić obeležava 7. januara, u četvrtak.

Sledeći veći praznični predah očekuje nas u februaru, kada se Sretenje - Dan državnosti Srbije obeležava 15. i 16. februara, u ponedeljak i utorak. Zahvaljujući tome, građani će moći da spoje praznike sa prethodnim vikendom i dobiju četiri slobodna dana.

U martu se obeležava i prvi dan Ramazanskog bajrama, 9. marta, koji je neradni dan za pripadnike islamske zajednice. Katolički i drugi hrišćanski vernici koji praznuju po gregorijanskom kalendaru imaće uskršnje praznike od 26. do 29. marta.

Prvomajski i vaskršnji praznici donose duži odmor

Jedan od najznačajnijih prazničnih perioda u 2027. godini biće kraj aprila i početak maja.

Pravoslavni vernici neće raditi na Veliki petak, 30. aprila, dok se Praznik rada obeležava 1. i 2. maja. Pošto 1. maj pada u subotu, neradni dan zbog Praznika rada prenosi se na utorak, 4. maj.

Vaskrs se praznuje 2. maja, u nedelju, a neradni je i Vaskršnji ponedeljak, 3. maja.

Tako će se praznici praktično nadovezati, pa će građani imati priliku za duži odmor od 30. aprila do 4. maja.

Koji se još praznici obeležavaju tokom godine?

Tokom ostatka 2027. godine neradni dani predviđeni su i za druge verske i državne praznike.

Prvi dan Kurbanskog bajrama obeležava se 9. maja kao radni dan, dok je 16. maj neradni dan za pripadnike islamske zajednice.

Foto: Shutterstock

Vidovdan, 28. juna, obeležava se radno, kao i Dan sećanja na žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu, 22. aprila, i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, 21. oktobra.

Pripadnici jevrejske zajednice imaju pravo na neradni dan 11. oktobra, kada se obeležava prvi dan Jom Kipura.

U novembru sledi još jedan državni praznik - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se obeležava 11. novembra, u četvrtak.

Godina se završava božićnim praznikom za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, koji se obeležava 25. decembra, u subotu.

Foto: Kurir/T. Ilić

Sveti Sava se obeležava radno

Važno je napomenuti da se pojedini značajni datumi u Srbiji obeležavaju radno. Tako je Sveti Sava, 27. januara, radni dan, kao i Vidovdan i oba dana sećanja na žrtve Drugog svetskog rata.

Građani koji planiraju putovanja i odmore već sada mogu da imaju u vidu praznični kalendar za 2027. godinu, posebno februar i period od kraja aprila do početka maja, kada raspored praznika omogućava duži predah od posla.