Maj počinje produženim vikendom na zadovoljstvo većine zaposlenih u Hrvatskoj. Naime, Praznik rada pada u petak, što znači tri neradna dana bez potrebe za uzimanjem godišnjeg odmora ili slobodnih dana.

Međutim, moguće je to produžiti na čak devet dana, piše Dnevnik.hr. Naime, do 30. juna potrebno je iskoristiti preostale dane godišnjeg odmora iz prošle godine.

Prva prilika je Praznik rada. Subota i nedelja, 25. i 26. aprila, većini ljudi su slobodni dani. Oni koji tada rade mogu uzeti dva slobodna dana i dva dana godišnjeg odmora.

Moguće spajanje i u junu

Ostali koji imaju neiskorišćene dane iz prošle godine mogu uzeti četiri dana godišnjeg odmora, od ponedeljka do četvrtka, kako bi to spojili sa produženim vikendom. Tako mogu dobiti čak devet slobodnih dana koje, s obzirom na lepo vreme, mogu iskoristiti za odlazak na more ili u prirodu, kao i za bavljenje poljoprivredom.

Iako se 30. maja obeležava Dan državnosti, ove godine pada u subotu, pa tu neće biti prilike za spajanje. Međutim, Tijelovo je u četvrtak, 4. juna, pa je tada moguće spojiti četiri neradna dana ili čak devet dana uz korišćenje starog godišnjeg odmora ili slobodnih dana.

Kurir Biznis/Tportal

