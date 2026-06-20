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Dok su mnogi već na godišnjim odmorima, poslodavci širom Srema ovih dana intenzivno traže sezonske radnike, a na području Erdevika počela je i ovogodišnja berba borovnica.

Dnevnice se trenutno kreću od 3.500 do 6.000 dinara, a pojedini poslovi u ugostiteljstvu i poljoprivredi donose i veću zaradu.

Počela berba borovnica u Erdeviku

Na plantažama u okolini Erdevika ovih dana počela je berba borovnica, jednog od najtraženijih voćarskih poslova tokom leta.

Proizvođači očekuju dobar rod, ali i ove godine upozoravaju na problem nedostatka radne snage.

Foto: Dijana Šćekić

– Svake godine je sve teže pronaći dovoljan broj radnika. Posla ima, ali ljudi je sve manje. Ko želi da radi, može pristojno da zaradi – kažu proizvođači.

Na pojedinim plantažama zarada zavisi od učinka, dok se u drugim isplaćuje dnevnica. Proizvođači navode da iskusni berači mogu da ostvare i znatno veću zaradu.

Dnevnice od 3.500 do 6.000 dinara

Prema oglasima objavljenim na portalima za zapošljavanje i društvenim mrežama, trenutno se u Sremu najčešće nude sledeće dnevnice:

pomoćni fizički poslovi: od 4.000 do 6.000 dinara,

rad u hladnjačama i pakovanju: od 3.500 do 5.000 dinara,

poslovi u plastenicima i poljoprivredi: od 4.000 do 6.000 dinara,

pomoćni poslovi u proizvodnji: od 4.000 do 6.000 dinara,

rad u ugostiteljstvu: od 4.500 do 7.000 dinara, uz bakšiš. Konobari i kuvar među najtraženijima

Kako počinje letnja sezona, sve više oglasa odnosi se na konobare, kuvare i pomoćne radnike u kuhinji.

Traže se i:

radnici u proizvodnji,

trgovci,

pomoćni radnici u poljoprivredi,

radnici u hladnjačama,

sezonski radnici za berbu i pakovanje.

Poslodavci navode da je ugostiteljstvo i ove godine među najtraženijim sektorima.

Radnika nema dovoljno

Iako su dnevnice veće nego prethodnih godina, mnogi poslodavci ističu da je sve teže pronaći pouzdane radnike.

Deo sezonske radne snage odlazi u inostranstvo ili u veće gradove, dok se pojedini poslovi teško popunjavaju čak i uz povećane zarade.

Foto: Dijana Šćekić

– Posla ima, ali radnika nema dovoljno. Sve više poslodavaca se suočava sa istim problemom – navode sagovornici iz sektora poljoprivrede i ugostiteljstva.

Gde se pronalaze poslovi?

Najveći broj sezonskih angažmana danas se pronalazi putem:

društvenih mreža,

lokalnih Fejsbuk grupa,

portala za zapošljavanje,

preporuka i poznanstava.

Građani iz Sremske Mitrovice, Rume, Šida i okolnih mesta najčešće pronalaze dodatni posao upravo tokom letnjih meseci.

Podsećamo, sezonski radnici u Srbiji moraju biti prijavljeni, čime ostvaruju pravo na osiguranje u slučaju povrede na radu i određena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Za mnoge građane leto u Sremu nije samo vreme odmora, već i prilika za dodatnu zaradu, a berba borovnica u Erdeviku i brojni sezonski poslovi mogli bi i ove godine da obezbede značajan prihod velikom broju domaćinstava.