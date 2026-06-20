U Sremu počela berba borovnica, dnevnice idu i do 6.000 dinara: Radnika nema dovoljno
Dok su mnogi već na godišnjim odmorima, poslodavci širom Srema ovih dana intenzivno traže sezonske radnike, a na području Erdevika počela je i ovogodišnja berba borovnica.
Dnevnice se trenutno kreću od 3.500 do 6.000 dinara, a pojedini poslovi u ugostiteljstvu i poljoprivredi donose i veću zaradu.
Počela berba borovnica u Erdeviku
Na plantažama u okolini Erdevika ovih dana počela je berba borovnica, jednog od najtraženijih voćarskih poslova tokom leta.
Proizvođači očekuju dobar rod, ali i ove godine upozoravaju na problem nedostatka radne snage.
– Svake godine je sve teže pronaći dovoljan broj radnika. Posla ima, ali ljudi je sve manje. Ko želi da radi, može pristojno da zaradi – kažu proizvođači.
Na pojedinim plantažama zarada zavisi od učinka, dok se u drugim isplaćuje dnevnica. Proizvođači navode da iskusni berači mogu da ostvare i znatno veću zaradu.
Dnevnice od 3.500 do 6.000 dinara
Prema oglasima objavljenim na portalima za zapošljavanje i društvenim mrežama, trenutno se u Sremu najčešće nude sledeće dnevnice:
- pomoćni fizički poslovi: od 4.000 do 6.000 dinara,
- rad u hladnjačama i pakovanju: od 3.500 do 5.000 dinara,
- poslovi u plastenicima i poljoprivredi: od 4.000 do 6.000 dinara,
- pomoćni poslovi u proizvodnji: od 4.000 do 6.000 dinara,
- rad u ugostiteljstvu: od 4.500 do 7.000 dinara, uz bakšiš.
Konobari i kuvar među najtraženijima
Kako počinje letnja sezona, sve više oglasa odnosi se na konobare, kuvare i pomoćne radnike u kuhinji.
Traže se i:
- radnici u proizvodnji,
- trgovci,
- pomoćni radnici u poljoprivredi,
- radnici u hladnjačama,
- sezonski radnici za berbu i pakovanje.
Poslodavci navode da je ugostiteljstvo i ove godine među najtraženijim sektorima.
Radnika nema dovoljno
Iako su dnevnice veće nego prethodnih godina, mnogi poslodavci ističu da je sve teže pronaći pouzdane radnike.
Deo sezonske radne snage odlazi u inostranstvo ili u veće gradove, dok se pojedini poslovi teško popunjavaju čak i uz povećane zarade.
– Posla ima, ali radnika nema dovoljno. Sve više poslodavaca se suočava sa istim problemom – navode sagovornici iz sektora poljoprivrede i ugostiteljstva.
Gde se pronalaze poslovi?
Najveći broj sezonskih angažmana danas se pronalazi putem:
- društvenih mreža,
- lokalnih Fejsbuk grupa,
- portala za zapošljavanje,
- preporuka i poznanstava.
Građani iz Sremske Mitrovice, Rume, Šida i okolnih mesta najčešće pronalaze dodatni posao upravo tokom letnjih meseci.
Podsećamo, sezonski radnici u Srbiji moraju biti prijavljeni, čime ostvaruju pravo na osiguranje u slučaju povrede na radu i određena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
Za mnoge građane leto u Sremu nije samo vreme odmora, već i prilika za dodatnu zaradu, a berba borovnica u Erdeviku i brojni sezonski poslovi mogli bi i ove godine da obezbede značajan prihod velikom broju domaćinstava.
Biznis Kurir