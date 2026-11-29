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Srpski prevoznici suočavaju se sa ozbiljnom krizom zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Generalni sekretar Poslovnog udruženja "Međunarodni transport" Aleksandar Spasić kaže za RTS da bi se na trajno rešenje moglo čekati još dve do tri godine, a da je izdavanje viza za sada spas za vozače.

Profesor Ekonomskog fakulteta Slobodan Aćimović upozorava da problem nije samo u transportu, već da posledice trpi celokupna srpska privreda.

Na sastanku Mešovitog konsultativnog tela Evropska unija-Srbija ponovo je juče upućem poziv Evropskoj komisiji i državama članicama da pronađu rešenja za izazove sa kojima se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana usled primene EES sistema.

Generalni sekretar Poslovnog udruženja "Međunarodni transport" Aleksandar Spasić kaže da svi prevoznici koji se bave međunarodnim transportom prolaze jako težak period, kakav niko ne pamti.

- Moramo svi da budemo svesni da se pomak napravio već tokom januara, nakon protesta prevoznika sa Zapadnog Balkana, kada se posle više od decenije ponovo pokrenulo u Evropskoj komisiji pitanje profesionalnih vozača i pronalaženja rešenja za njihov boravak, iako se mi ne slažemo s tim terminom 'boravak', ali za taj boravak u Šengenu. Malih pomaka još ima. Na tu viznu strategiju moramo da sačekamo par godina, jer je takva procedura – dve do tri godine, da se to konačno reši jednom za svagda, a do tada se snalazimo - navodi Spasić.

1/11 Vidi galeriju Štrajk vozača kamiona na granicama Foto: Kurir/D.Š., Kurir, Tomislav Georgiev / Xinhua News / Profimedia

Problem celokupne srpske privrede, a ne samo prevoznika

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodan Aćimović ističe da se, uprkos operativnim problemima, transport i dalje vrši, što je jako dobra stvar.

- Naše kamiondžije vrlo su snalažljive i verujem da će i dalje moći to da funkcioniše. Imamo i malu olakšicu koju smo napravili sa Hrvatskom u vezi sa vizama. Ovo nije samo problem transporta, ovo je problem cele privrede - naglašava Aćimović.

- Dakle, mi moramo da razumemo da kamion što stoji na granici i što njegov vozač eventualno može da bude izbačen ili odstranjen iz EU — on nije samo problem tog vozača ili te transportne firme, to je problem i privrede Srbije, jer ako privreda Srbije ima problem u transportu i logistici, onda sve može da stane. To je širi problem - dodaje Aćimović.

Transport ozbiljna privredna grana

Ističe da transport treba sagledavati kao ozbiljnu privrednu granu bez koje nema nijednog proizvoda na nekoj destinaciji.

- Ako nema transporta, nema ni završetka procesa proizvodnje, odnosno prodaje, i samim tim imamo problem kao privreda, odnosno praktično nam se na neki način onemogućava robna razmena sa inostranstvom. Da podsetim da imamo barem 60 odsto robne razmene sa EU, sa onim tržištima na koja naši vozači najčešće idu i najčešće imaju taj problem - ukazuje Aćimović.

Govoreći o posledicama koje po privredu može da ima poremećaj lanca snabdevanja, Aćimović podseća da smo najdrastičnije moguće posledice videli kada se gotovo sve zaustavilo za vreme korone.

- Ali i tada su, po meni, relativno brzo obnovljeni takozvani zeleni koridori, i mi smo imali određene brzopropusne trake za kamione za određene kategorije roba, i to mi se tada svidelo, iako je to tada bilo pomoću, uslovno rečeno, štapa i kanapa, najave, telefona i tako dalje. To bi sada moglo da se ubrza - smatra Aćimović.

- Uzmite najprostiju računicu – ako kamion stoji šest sati, to nije trošak samo transportne firme, to je trošak privrede Srbije, jednostavno, sporiji je obrt. Čim imamo sporiji obrt kamiona, imamo sporiji obrt robe, a samim time usporava logistika u Srbiji, samim time poskupljuje proizvodnja, jer čim imate sporiji koeficijent obrta, u bilo čemu imate, da tako kažem, veće zalihe i to opterećuje poslovanje privrede - objašnjava Aćimović.

Slobodan Aćimović Foto: Printscreen RTS

Hrvatska za sada jedina izdaje vize vozačima

Spasić navodi da su bilateralni sporazumi rešenje koje je Evropska komisija dala kao kratkoročno rešenje i prepustila zemljama Zapadnog Balkana da same, u razgovorima sa zemljama članicama, dođu do izdavanja viza.

- To nije novi tip vize, taj tip D vize postoji, ali ne postoji u ovom pogledu da vozač živi i radi za firmu iz zemlje koja nije članica Evropske unije, a dobije vizu tipa D zemlje članice Evropske unije. I dalje Hrvatska samo izdaje vize - kaže Spasić.

Spasić objašnjava da se na izdavanje viza čeka zbog velikog broja zahteva. "Pored sve dobre volje ljudi u ambasadi Hrvatske i konzulatima, oni jednostavno ne mogu da zadovolje toliki broj zahteva, jer ne može jedna zemlja da pokrije vizama sve preostale vozače", dodaje Spasić.

Na pitanje da li u Evropskoj uniji imaju sluha za problem koji je nastao, Spasić odgovara da apsolutno nemaju sluha.

- Njihovi odgovori na naše dopise i stav u razgovorima sa nama veoma su čudni za nas koji dolazimo iz privrede. Već skoro tri godine uporno pokušavamo da im dokažemo šta to znači, a trebalo bi da bude svima jasno - napominje Spasić.

Vozači u borbi za vize Govoreći o očekivanjima za narednu godinu i zajedničkim koracima prevoznika Zapadnog Balkana i Srbije, Aleksandar Spasić podseća da je Evropska komisija već najavila da u prvom kvartalu 2027. godine nastavlja sa radom na viznoj strategiji. "Mi želimo boljitak i u ovom drugom rešenju, to je da dobijemo još zemalja koje bi počele da izdaju vize, da dočekamo konačnu promenu te vizne strategije, tako da očekujemo i od formiranja nove Vlade, ali i do tada, i od naše države da zajedno dalje nastavimo da se borimo za te famozne vize", zaključuje Spasić.

Srbiji potrebna sistemska saobraćajna politika

Profesor Aćimović ističe da moramo mnogo više sistemski da se bavimo saobraćajnom i transportnom politikom.

- Mi smo u prethodnom periodu zaista dosta ulagali u koridore i u gradnju infrastrukture, ali sad moramo to da efikasnije koristimo. I jednostavno, to je jedno važno sistemsko rešenje, a u kontekstu formiranja nove Vlade Srbije, verujem da može da bude posebno ministarstvo samo za saobraćaj ili za transport, kako god da se nazove. Toga skoro nije bilo 20 ili više godina u Srbiji - navodi Aćimović.

Objašnjava da se na neki način saobraćaj podrazumevao kao infrastruktura, koja jeste bitan deo transporta, ali nije samo to.

- Mi smo na neki način bili bez tih ozbiljnih transportnih politika i saobraćajnih politika u kojima bi saobraćajna i ekonomska struka dale svoj određeni pečat. I onda bismo i lakše prema Evropskoj uniji i prema svim drugim partnerima rešavali probleme - dodaje Aćimović.

Napominje da smo jednostavno deo Evrope i da nam je, bili mi u Evropskoj uniji ili ne, približavali se brže ili sporije, u interesu da usklađujemo naše zakone.

- Zato nam je potrebna ozbiljna sistemska transportna politika koja bi na neki način odvojila infrastrukturu od bavljenja organizacijom transporta, organizacijom logistike, i baveći se svim ovim tokovima, pa bismo, ja verujem, tako lakše i rešili ove nesporno operativne probleme koji postoje - ističe Aćimović.

Govoreći o prvim koracima koje bi trebalo preduzeti na tom putu, Aćimović ponavlja da moramo mnogo više sistemski da se bavimo saobraćajnom i transportnom politikom i da uvažavamo sve te određene savete struke.

- Posle mnogo godina, Saobraćajni fakultet je završio ili završava novu strategiju razvoja saobraćaja. Bili smo dugo godina i bez toga, znate. Bavili smo se građevinom, ali taj segment infrastrukture i građevine trebalo bi verovatno da bude skoncentrisan u samostalno novo ministarstvo koje se tiče samo građevine, a da mi pokušamo da kroz Ministarstvo saobraćaja napravimo novu saobraćajnu politiku Srbije koja bi se, siguran sam, mnogo morala uklapati sa evropskom saobraćajnom politikom - navodi Aćimović.

Aleksandar Spasić Foto: Printscreen RTS

Spasić: Od polovine oktobra nemamo komunikaciju sa državnim institucijama

Kada je reč o količini prevezene robe, Spasić kaže da neće paušalno pričati, ali da su to milioni tona robe.

- Ja mislim da sa Evropskom unijom imamo razmenu oko 12 miliona tona robe koja se preveze drumskim prevoznim sredstvima. Koliki je uticaj države, koliko znači saradnja sa državnim institucijama - jako znači - ističe Spasić.

Uputio je apel i molbu: "Mi od polovine oktobra više nemamo komunikaciju sa državnim institucijama i na sve naše zahteve i pitanja šta se dešava sa daljim radom o ovom problemu, ostali smo bez odgovora. Zato što imamo barem još dve zemlje koje čekaju neki nastavak razgovora, potpisivanje nekih dokumenata, kako bi počele sa izdavanjem viza", ukazuje Spasić.

Objašnjavajući šta dobijanje vize znači iz perspektive jednog vozača koji je zaposlen u određenom transportnom preduzeću, Spasić ocenjuje da je ta viza jedna izmišljotina Evropske komisije.