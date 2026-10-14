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Biljana Krstić iz Trstenika, pokretač je Globalne turističke mreže, čija je ideja da promeni način na koji se ljudi povezuju u turizmu. Nova startap platforma prostor je za istraživanje sveta, ali i za nova poznanstva, saradnju i poslovne prilike, kroz povezivanje ljudi i kompanija iz različitih delova turističke industrije.

Platforma za sve

Studije turizma i menadžmenta, Biljani su pomogle da spozna koliko je turističko tržište veliko, ali i to da ne postoji platforma koja objedinjuje sve njegove aktere. Iz želje da ih udruži, putnicima približi informacije i ponude, a konkurente učini saradnicima, nastala je Globalna turistička mreža.

- Ova platforma je inovacija. Po istraživanju, koje je trajalo dve godine, ovako nešto još uvek ne postoji. Namenjena je svim akterima turizma: turističkim vodičima, influenserima, turistima, agencijama, hotelima, destinacijama. Vizija je da se objedine i poslovanje i obrazovanje - istile Biljana Krstić, osnivač Globalne turističke mreže.

Foto: Aissa / Xinhua News / Profimedia

Usmerena ka korisnicima iz više od 195 zemalja, mreža se polako širi.

- Na moje iznenađenje korisnici platforme prvo su postale turističke agencije iz Indije, Zanzibara, Tanzanije, Maroka, Indonezije, čiji je vlasnik naš čovek Srbin - napominje Biljana.

Za Oliveru Kikanović iz Republike Srpske platforma je prilika da se manje znane destinacije, lokalne priče i ljudi koji ih čuvaju, čuju mnogo dalje nego do sada.

- Volela bih da zahvaljujući njoj više ljudi otkrije lepote Srbije, a da mi vodiči dobijemo priliku da im priredimo doživljaj zbog kojeg će poželeti da se vrate. Verujem u tu ideju jer susreti sa ljudima i priče koje čujemo često postanu najlepše uspomene sa putovanja. Posebno je važno da prostor dobiju i manje poznata mesta, u mom konkretnom slučaju planina Boranja i opština Mali Zvornik - kaže Olivera Kikanović, turistički vodič.

Lokalna turistička organizacija

Lokalna turistička organizacija u projektu je videla mogućnost da na jednostavan način potencijale trsteničkog kraja približe korisnicima i van naših granica.

- Očekujemo bolju vidljivost naše turističke ponude, ne samo na tržištu Srbije, već i globalno, svega što nudimo turističkim agencijama, turističkim vodičima, pratiocima, blogerima i influenserima, svim učesnicima koji čine jednu turističku ponudu - naglašava Vesna Maksimović iz TO Trstenik.

Foto: Kurir/Ž.M.

Od ideje rođene u Trsteniku do Globalne turističke mreže koja će povezati tržište širom sveta, put je dug i tek je počeo, ali Biljana kaže da je to ne brine jer ima i želje i snage za maratonske podvige.