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Putovanja u neke od najskupljih zemalja sveta ne moraju nužno da zahtevaju ogroman budžet. To pokazuje primer 46-godišnje Marije, koja iza sebe ima više od 100 putovanja, od kojih je 41 ostvarila preko platforme za putovanje.

Reč je o sistemu preko kojeg ljudi ustupaju svoje kuće i stanove drugim putnicima, a zauzvrat dobijaju mogućnost da borave u tuđim domovima. Ne plaća se svako noćenje kao u hotelu ili apartmanu, ali sistem nije potpuno besplatan, korisnici plaćaju godišnju članarinu.

Marija za razmenu koristi apartman od 50 kvadrata u blizini Zadra. Tokom leta koristi ga njena porodica, deo vremena ga izdaje turistima, dok preko Home Exchange prikuplja bodove za sopstvena putovanja.

Kako funkcioniše razmena domova

Kaže, nije ovo samo klasična zamena po principu "ti dođeš kod mene, ja kod tebe".

Postoje direktne zamene, kada dve porodice borave jedna kod druge, ali i sistem bodova. Upravo njega Marija najčešće koristi.

- Ja boravim kod tebe, plaćam ti u bodovima, a ti skupljaš te bodove i plaćaš dalje nekome isto u bodovima i ne moraš doći kod mene - objašnjava ona.

Svaka nekretnina ima određenu vrednost u bodovima. Tako Marija može da ugosti nekoga u svom apartmanu, prikupi bodove, a zatim ih potroši na smeštaj kod sasvim druge osobe, recimo na Islandu ili u Provansi.

Prema njenim rečima, godišnja članarina trenutno iznosi 235 dolara, dok dugogodišnji članovi mogu da imaju povoljniju cenu.

- Članarina važi celu godinu i možeš putovati koliko ti srce hoće - kaže Marija.

Sve je počelo jednim noćenjem

Prvo iskustvo imala je 2019. godine, kada je sa sestrom i decom otišla u Ajdovščinu u Sloveniji. Proveli su samo jednu noć u tuđem domu, ali je to bilo dovoljno da vidi da sistem funkcioniše.

- Sećaju se udobnih kreveta i osećaja kao da smo kod kuće i dan-danas - kaže Marija.

Kako pustiti nepoznate ljude u svoj dom?

Jedno od prvih pitanja koje se nameće jeste poverenje. Marija u apartmanu koji razmenjuje ne živi svakodnevno, ali se u njemu nalaze njene stvari, posteljina, posuđe, pa čak i hrana.

- Sve što je u apartmanu slobodno ostavljam gostima na raspolaganju. Otvorena sam prema ljudima i verujem da će poštovati moj dom onako kako i ja poštujem njihov kada boravim kod njih - kaže ona.

Pre nego što pošalje zahtev za smeštaj, proverava recenzije i ocene domaćina. Navodi i da su profili verifikovani i da platforma ima službu za podršku.

Nije, međutim, svako iskustvo bilo idealno. Jednom je sa prijateljicama napustila smeštaj posle prve noći jer nije bio dovoljno čist, dok je na Islandu promenila apartman zato što nije odgovarao očekivanjima. Ipak, kaže da su takve situacije bile izuzetak.

Island, Pariz, Provansa, Tenerife...

Među destinacijama koje je na ovaj način posetila su Island, Tenerife, Lozana, Pariz, Provansa, Menorka, Holandija i Austrija. Island joj je posebno ostao u sećanju jer je reč o veoma skupoj destinaciji na kojoj je uspela da izbegne klasičan trošak smeštaja.

Ipak, kaže da najveća prednost ovakvih putovanja nije samo ušteda. Boravak u nečijem domu omogućava joj da vidi kako ljudi zaista žive, kako uređuju stanove, šta drže u kuhinji, kako organizuju svakodnevicu i kakve navike imaju.

Upravo taj osećaj da nekoliko dana nije samo turista, već da nakratko živi kao lokalac, jedan je od glavnih razloga zbog kojih nastavlja da bira ovakav način putovanja.