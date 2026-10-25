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Nacionalna avio-kompanija Er Srbija danas je zvanično uspostavila dve direktne avio-linije iz Niša, ka Beču i Malti, čime je putnicima sa juga Srbije omogućila direktnu povezanost sa ovim značajnim evropskim destinacijama, saopšteno je iz te kompanije.

Kako se navodi u saopštenju, letovi između Niša i Beča, kao i između Niša i Malte, obavljaće se dva puta nedeljno, sredom i nedeljom.

- Uspostavljanjem direktnih letova iz Niša za Beč i Maltu nastavljamo da razvijamo mrežu Er Srbije i putnicima sa juga Srbije pružamo dodatne mogućnosti za putovanja. Obe destinacije imaju veliki značaj, kako za turistička i poslovna putovanja, tako i za naše građane koji žive i rade u inostranstvu. Verujemo da će nove linije doprineti daljem razvoju saobraćaja sa Aerodroma "Konstantin Veliki" i omogućiti putnicima iz Niša i šireg regiona jednostavnije i pristupačnije putovanje ka važnim međunarodnim odredištima - izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Avio-karte za letove između Niša i Beča, odnosno Malte, dostupne su putem zvanične internet stranice "airserbia.com", mobilne aplikacije Er Srbije, u poslovnicama kompanije, kao i preko ovlašćenih turističkih agencija.

Biznis Kurir

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