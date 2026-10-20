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Er Srbija će tokom 2027. godine uvesti šest novih destinacija, među kojima je i dugolinijska linija za Majami, rekao je generalni direktor nacionalne avio-kompanije Jirži Marek i istakao da prodaja karata počinje sutra, a prvi letovi planirani su već za mart.

- Er Srbija će u martu početi da leti za Jerevan, glavni grad Jermenije, dok se u aprilu vraća na liniju za Helsinki. U maju je planirano uspostavljanje direktnih letova za Majami, dva puta nedeljno, kao i uvođenje linije za Kluž u Rumuniji krajem tog meseca. U junu će biti uspostavljene linije za Kišinjev, glavni grad Moldavije, i Menorku, čime će biti proširena ponuda letova ka Španiji - rekao je Marek za RTS.

Dodao je da će, pored novih destinacija, kompanija povećavati i broj letova na postojećim linijama. Nova faza razvoja nacionalne avio-kompanije biti nastavak dugoročnog rasta i širenja mreže ka tržištima od strateškog značaja za Srbiju i region.

Govoreći o značaju širenja mreže letova, Marek je naglasio da Beograd već ima važnu ulogu u povezivanju putnika iz regiona sa drugim delovima sveta. Prema njegovim rečima, veliki broj putnika iz zemalja bivše Jugoslavije i šireg balkanskog regiona koristi Beograd kao presedačku tačku za putovanja ka destinacijama u Evropi i na drugim kontinentima.

Marek smatra da se više ne postavlja pitanje da li će Beograd postati regionalno avio-čvorište, već da je ta uloga već ostvarena. Objasnio je i da se nove destinacije ne biraju nasumično, već na osnovu dugoročnog planiranja i analize tržišta.

Osvrćući se na rezultate poslovanja u 2026. godini, Marek je ocenio da će ona, prema dosadašnjim pokazateljima, biti najuspešnija godina za nacionalnu avio-kompaniju. Naveo je da je Er Srbija u periodu od januara do kraja septembra zabeležila rast broja putnika od oko šest odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Uporedo sa proširenjem mreže destinacija, Er Srbija nastavlja i obnovu i povećanje flote. Marek je naveo da tokom 2026. godine u flotu stižu tri aviona tipa "erbas A320", od kojih svaki ima 180 sedišta, kao i jedan "embraer E195", kapaciteta 118 putnika.

Za 2027. već je potvrđen dolazak još dva aviona "erbas A320" i jednog "embraera".

- Kompanija je u završnoj fazi dogovora za nabavku još jednog "erbasa" - naveo je Marek.