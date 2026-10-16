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Usled tehničkih problema u sistemu kontrole letenja iznad Italije, nadležne službe jutros su uvele restrikcije kapaciteta vazdušnog saobraćaja, što može uticati na red letenja više evropskih avio-kompanija, uključujući i pojedine letove Er Srbije.

Moguća su kašnjenja na letovima Er Srbije iz Beograda ka Rimu, Milanu, Kataniji, Napulju, Bolonji i Veneciji, kao i na pojedinim letovima ka Španiji, s obzirom na to da deo planiranih ruta vodi preko vazdušnog prostora Italije. U ovom trenutku nema putnika koji su ostali na destinacijama usled nastalih poremećaja.

Er Srbija pažljivo prati razvoj situacije i preduzima sve raspoložive mere kako bi posledice po putnike bile svedene na najmanju moguću meru. Putnicima čiji letovi budu značajnije kasnili biće obezbeđeno osveženje na polaznim aerodromima, dok će putnicima koji zbog poremećaja propuste dalje konekcije službe Er Srbije obezbediti alternativne opcije putovanja i nove avio-karte.

Za sada nema zvaničnih procena kada bi restrikcije mogle biti ukinute, zbog čega se njihov dalji uticaj na red letenja i dalje prati u realnom vremenu. Er Srbija će putnike blagovremeno obaveštavati o svim eventualnim promenama. Za dodatne informacije i podršku putnicima je na raspolaganju Kontakt centar Er Srbije na besplatan broj 0800 111 528 (pozivi iz Srbije), odnosno na broj +381 11 311 21 23 za pozive iz inostranstva.