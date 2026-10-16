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Grad Beograd i Er Srbija biće domaćini konferencije Wings of Change Europe 2027, jednog od najznačajnijih skupova evropske avio-industrije, koji će biti održan 26. i 27. oktobra 2027. godine, u organizaciji Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA).

Na završetku konferencije Wings of Change Europe 2026 u Briselu danas je zvanično najavljeno da će naredni događaj biti održan u Beogradu. Tim povodom, konferenciji je prisustvovao i generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek, koji je nakon objave učesnicima predstavio Beograd i Er Srbiju kao domaćine konferencije Wings of Change Europe 2027.

Wings of Change okuplja vodeće predstavnike avio-kompanija, aerodroma, regulatornih tela, proizvođača, pružalaca usluga i drugih relevantnih učesnika u vazdušnom saobraćaju, sa ciljem razmene iskustava i razgovora o ključnim izazovima i prilikama za razvoj evropske avio-industrije.

Grad Beograd i Er Srbija biće domaćini konferencije Wings of Change Europe 2027 Foto: Er Srbija

- Velika nam je čast što je IATA prepoznala Er Srbiju i Beograd kao domaćine konferencije Wings of Change Europe 2027. Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku da ugostimo najuticajnije donosioce odluka iz vazduhoplovne industrije i predstavimo Srbiju kao atraktivnu destinaciju, važan regionalni centar i tržište sa značajnim potencijalom za dalji razvoj vazdušnog saobraćaja. Radujemo se saradnji sa IATA-om i svim partnerima na organizaciji uspešne konferencije u Beogradu - izjavio je generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek.

- Zadovoljstvo nam je što našu vodeću manifestaciju u oblasti vazduhoplovnih politika, konferenciju Wings of Change Europe, prvi put dovodimo u jugoistočnu Evropu. Vazdušni saobraćaj ima ključnu ulogu za Srbiju i Balkan, a povezanost mora da se dodatno ojača kako bi se obezbedila veća konkurentnost. U 2027. godini će se obeležiti stogodišnjica postojanja kompanije Er Srbija, a namera nam je da predstojeće osmo izdanje manifestacije Wings of Change bude deo proslave tog jubileja, kao i da aktivno doprinese uspesima ove avio-kompanije i postane deo njene istorije - izjavio je Rafael Švarcman, regionalni potpredsednik IATA za Evropu.

Konferencija će biti održana u godini kada Er Srbija obeležava 100 godina tradicije, što će ovom događaju dati dodatni značaj za kompaniju, Beograd i celokupnu domaću avio-industriju. Pored EXPO 2027, najvećeg međunarodnog događaja u istoriji Srbije i regiona, na kojem je Er Srbija Platinum partner, i GITEX AI Belgrade, jedne od najvećih svetskih tehnoloških i AI manifestacija sa kojom Er Srbija ostvaruje partnersku saradnju, konferencija Wings of Change Europe 2027 biće još jedna potvrda pozicije Beograda kao mesta susreta globalne poslovne, tehnološke i vazduhoplovne zajednice. Srpska nacionalna avio-kompanija će zajedno sa IATA-om i partnerima u narednom periodu raditi na pripremama za njeno održavanje i doček učesnika iz celog sveta.