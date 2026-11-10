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Vest da je Srbija dogovorila kupovinu šest čeških školsko-borbenih aviona L-39 Skyfox odjeknula je regionom, ali je ubrzo usledio obrt. Dok češki premijer tvrdi da je posao sklopljen, proizvođač spušta loptu i poručuje – ugovor još nije potpisan!

Na nedavnoj bezbednosnoj konferenciji Prague Security Dialogue, češki premijer Andrej Babiš izazvao je veliku pažnju javnosti izjavom da je Češka Republika prodala Srbiji šest školsko-borbenih aviona L-39 Skyfox (ranije poznatih kao L-39NG), uz transportne letelice L-410. S obzirom na to da se o ovoj nabavci za potrebe Vojske Srbije spekuliše već mesecima, izjava je shvaćena kao zvanična potvrda velikog vojnog posla.

Hladan tuš od proizvođača

Ipak, slavlje je bilo preuranjeno. Poznati domaći vazduhoplovni portal Tango Six zatražio je potvrdu direktno od proizvođača, češke kompanije Aero Vodochody, koja je ubrzo demantovala da je posao zaključen.

Foto: Barbora Vizváryová / TASR / Pr

U oprezno sročenom saopštenju, kompanija je pojasnila da Srbija za sada nije zvanično kupila avione, te da je na stolu i dalje samo ugovorna ponuda. Iz Aero Vodochody su potvrdili da se pregovori privode kraju, ali da dve strane trenutno intenzivno rade na usaglašavanju preostalih tehničkih, komercijalnih i finansijskih detalja pre nego što se stavi potpis na finalni dokument.

Zašto je premijer "istrčao pred rudu"?

Stručnjaci ocenjuju da je Babiš preuranjeno proglasio dogovor u pokušaju da pruži snažnu političku i marketinšku podršku domaćoj vojnoj industriji. Iako nabavka još uvek nije formalizovana, evidentno je da su pregovori u samom finišu i da su obe strane veoma blizu konačnog rešenja.

Zašto je "Skyfox" ključan za Vojsku Srbije?

Iz ugla modernizacije srpskog ratnog vazduhoplovstva, L-39 Skyfox predstavlja izuzetno logičan i isplativ izbor. Reč je o duboko modernizovanoj verziji čuvenog aviona iz ere Varšavskog pakta, koji sada poseduje impresivan resurs od 15.000 sati leta i avioniku prilagođenu kako istočnim, tako i zapadnim standardima.

Ova letelica biće od presudnog značaja za prelazni period i obuku srpskih pilota. S obzirom na to da se Srbija nalazi u kompleksnom procesu tranzicije sa ruskih MiG-ova 29 na moćne francuske Rafale, šest ovakvih mlaznjaka bilo bi idealno za sprovođenje savremenog nacionalnog programa letačke obuke.

Epilog ove vazduhoplovne drame očekuje se u narednim nedeljama, kada bi, prema svim procenama, ugovori konačno trebalo da budu usaglašeni i zvanično potpisani.