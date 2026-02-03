Slušaj vest

Od perioda osnovnih tržišnih promena i stabilizacije privrede, preko digitalne transformacije i energetske tranzicije, pa sve do aktuelnih izazova evropskih integracija, održivog razvoja i primene veštačke inteligencije, AmCham je pratio i često oblikovao ključne procese u poslovnom okruženju Srbije.

O dosadašnjim rezultatima, otvorenim reformskim pitanjima, odnosima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama, ali i viziji daljeg razvoja privrede, u intervjuu za Biznis Kurir govori predsednik Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji Stefan Lazarević.

AmCham ove godine obeležava 25 godina rada u Srbiji. Kako biste, u jednoj slici, opisali put od osnivanja do danas i uticaj koji je AmCham imao na poslovno okruženje?

- Vreme kada je osnivana AmCham obeleženo je uvođenjem osnovnih tržišnih reformi, monetarnom stabilizacijom i rešavanjem hiperinflatornog nasleđa. Danas, poslovni ambijent karakterišu fokus na tehnološki napredak i težnja ka regionalnom ekonomskom liderstvu, pre svega kroz privlačenje investicija i jačanje izvoznih kapaciteta.

Već 25 godina AmCham sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje predvidivog, konkurentnog i održivog poslovnog okruženja, koje doprinosi razvoju ekonomije i društva, kao i ubrzanju procesa evropskih integracija.

Foto: Amcham

Kroz dijalog sa institucijama i poslovnom zajednicom, dosledno se bavimo ključnim reformskim temama – od digitalizacije i radnog zakonodavstva, preko zdravstva, do energetike i poreske regulative.

Vladavina prava, efikasno pravosuđe i borba protiv sive ekonomije godinama su na listi prioriteta privrede. Šta su, po vašem mišljenju, najveći izazovi koje Srbija mora hitno da reši kako bi ekonomija nastavila da raste?

- Na mnogim poljima ostvaren je napredak, ali da bi se ti pomaci u potpunosti valorizovali, neophodno je dodatno raditi na jačanju institucija, borbi protiv korupcije, efikasnom pravosuđu i doslednoj primeni vladavine prava – što predstavlja osnov dugoročnog poverenja investitora.

Prioritet bi trebalo dati ubrzanju procesa EU integracija, što bi sigurno dovelo do pomaka u oblastima koje su ključne za privredu. Pored toga, investicije u obrazovanje, unapređenje energetske infrastrukture i dalji razvoj digitalne agende mogu obezbediti dugoročni i održiv rast i razvoj.

Posle četiri godine na čelu Upravnog odbora AmCham-a, kako danas ocenjujete svoj mandat – šta smatrate najvećim postignućima, a šta je ostalo nezavršeno?

- Rezultati Laptime istraživanja pokazuju da je poslovni ambijent u Srbiji, uprkos globalnim i regionalnim izazovima, postepeno postajao atraktivniji. Posebno se izdvaja očuvana fiskalna stabilnost, koja je bila važan oslonac privredi tokom turbulencija prisutnih kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Uprkos izazovima, istraživanja pokazuju optimizam kompanija u pogledu budućnosti i nastavka ulaganja u razvoj i inovacije.

Pored uspešnog sprovođenja digitalne agende, možda je i najveći iskorak ostvaren u domenu energetike, pre svega kroz unapređenje zakonodavnog i regulatornog okvira. U bliskoj saradnji sa Ministarstvom energetike, AmCham je učestvovao u radu na nizu zakona i podzakonskih akata koji su u fokus stavili diversifikaciju energetskog snabdevanja i razvoj obnovljivih izvora energije.

Foto: Amcham

U poslednje dve godine, AmCham je preuzeo aktivniju ulogu i direktno se uključio u dijalog sa evropskim institucijama. Organizovali smo posetu Briselu i sastanke sa relevantnim generalnim direktoratima Evropske komisije, sa ciljem da glas poslovne zajednice iz Srbije doprinese ubrzavanju procesa integracija. Uspostavljanje direktne komunikacije sa evropskim institucijama rezultiralo je i napretkom i razjašnjenjem u regulativi CBAM mehanizma, na šta sam posebno ponosan, budući da se radi o temi koja ima značajan uticaj na našu privredu.

Intenzivirali smo svoje aktivnosti na cilju jačanja ekonomskih odnosa između Srbije i SAD i direktno smo se uključili u dijalog sa predstavnicima administracije, kongresa i senata SAD kako bismo dali konkretan doprinos unapređenju naših odnosa i pokretanju Strateškog dijaloga.

Održiva ekonomija i ESG principi postali su visoko pozicionirani prioritet među AmCham članicama. Veoma mi je drago što je AmCham prepoznat ne samo kao zagovornik ESG standarda, već i kao partner kompanijama u razvoju i primeni njihovih ESG strategija.

Prostor za napredak i dalje postoji, posebno u sprovođenju institucionalnih i sistemskih reformi, kao i u većem fokusu na EU integracije. Potrebni su brži procesi, snažnija koordinacija i veći fokus kako bi se pozitivni pomaci u određenim segmentima iz prošlosti prelili na čitavo društvo.

Tokom vašeg mandata Srbija je napravila pomake u digitalnoj transformaciji, posebno kroz razvoj eUprave. Gde vidite najveće rezultate, a gde još postoji ozbiljan prostor za napredak?

Srbija je imala jasno definisanu i uspešno sprovedenu digitalnu agendu, koja je donela vidljive rezultate u funkcionisanju javne uprave i poslovnog okruženja.

Da bi se pozitivan trend nastavio, potrebno je fokusirati se na projekte od prioritetnog značaja za poslovnu zajednicu, kao što su eSud, digitalizacija radnog zakonodavstva, ali i veća primena veštačke inteligencije.

Ako želimo da Srbija ostane konkurentna i atraktivna za investicije, neophodno je da inovacije postanu deo svakodnevnog poslovanja i funkcionisanja sistema. Inovacije nastaju u okruženju koje podstiče dijalog, otvorenost i partnerstvo, a u oblasti inovacija Srbija može imati odličnog partnera u SAD.

AmCham se sve više pozicionira kao platforma za modernizaciju društva i privrede. Koje projekte u narednom periodu posebno izdvajate – saradnju sa startapovima, inicijative iz oblasti zaštite životne sredine i ESG standarda, kao i praktične radionice o primeni veštačke inteligencije?

U ovoj godini ćemo raditi na projektu saradnje startapova i kompanija, sa ciljem modernizacije privrede, a nastavićemo i sa projektom „Responsible Business Dialogue“ u okviru koga kompanijama pružamo praktičnu podršku da ESG zahteve ne doživljavaju samo kao regulatornu obavezu, već kao razvojnu priliku.

Ove godine takođe nastavljamo sa radionicama o praktičnoj primeni veštačke inteligencije, sa ciljem da članovima AmCham-a približimo konkretne mogućnosti koje AI donosi, ali i da ih pripremimo za promene koje već utiču na način poslovanja.

Foto: Amcham

Na kraju, kao što smo pomenuli, AmCham ove godine obeležava 25 godina, dok SAD obeležavaju 250 godina nezavisnosti, i u tom kontekstu smo dogovorili nekoliko zajedničkih projekata i inicijativa. Uz saradnju sa ambasadom SAD, organizovaćemo niz aktivnosti koje imaju za cilj promovisanje američkih vrednosti i poslovne izvrsnosti.

To će uključiti posete Kragujevcu, Subotici i Nišu, sa ciljem povezivanja uspešnih američkih kompanija koje posluju u Srbiji sa lokalnim startap ekosistemima, kao i sa naučnom i akademskom zajednicom. Iskustvo američkih kompanija u oblasti inovacija, liderstva i preduzetništva na autentičan način oslikava vrednosti na kojima počivaju američko društvo i ekonomija, i predstavlja snažan izvor inspiracije za mlade u Srbiji.

Projekat će obuhvatiti i predavanje u Beogradu koje će održati ugledni američki istoričar i predavač, profesor Akram Elijas, namenjeno alumnistima AmChamps programa – mentorskog programa koji podržava profesionalni razvoj mladih menadžera i studenata, budućih lidera poslovne zajednice. Mreža AmChamps alumnista danas okuplja nekoliko stotina uspešnih profesionalaca, a upravo ovih dana započeo je i novi ciklus programa sa dvanaestom generacijom učesnika.

Koliko bi digitalizacija zdravstva i bolje povezivanje privatnog i državnog sistema mogli da unaprede ceo zdravstveni sistem, po uzoru na sistem eBolovanje?

Zdravstveni sistem Srbije je tokom pandemije pokazao visok nivo otpornosti, profesionalnosti i organizovanosti, a digitalna rešenja su jasno pokazala koliko digitalizacija može doprineti efikasnijem i dostupnijem sistemu zdravstvene zaštite.

Iskustva iz zemalja EU potvrđuju da povezivanje privatnog i državnog sektora može dodatno unaprediti kvalitet usluga i dugoročnu održivost sistema. Pored digitalizacije, važno je raditi i na dostupnosti inovativnih terapija i lekova, kako bi građani Srbije imali mogućnost lečenja po standardima uporedivim sa EU.

Kombinacija digitalnih rešenja, inovativnih terapija i stručnog znanja stvara osnov da zdravstvo postane važan faktor razvoja i produktivnosti. Primena veštačke inteligencije u ovoj oblasti imaće pun efekat samo ako je podržana strateški sprovedenom digitalizacijom.

Na kraju mandata, koju biste ključnu poruku poslali donosiocima odluka i investitorima – šta je presudno da bi Srbija zadržala investicioni zamah i obezbedila dugoročni rast?

Povećanje ulaganja u obrazovanje, modernizaciju zdravstvenog sistema kroz digitalizaciju i inovativne terapije, dalju diversifikaciju energetskog snabdevanja i razvoj digitalne agende, u kombinaciji sa odlučnijim EU integracijama, može obezbediti dugoročni rast i dalju modernizaciju privrede i društva.

Da bismo u današnjem svetu punom izazova ostali konkurentni, potrebno je imati jasno definisan cilj. EU integracije predstavljaju odličan okvir za sprovođenje ključnih reformi i za bolju ekonomsku integraciju sa najvećim tržištem za Srbiju – EU.