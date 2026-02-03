Slušaj vest

- Danas sam na Svetskog samita vlada razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Bocvane Phenyom Butaleom, koji mi je potvrdio učešće ove zemlje na Expu 2027 u Beogradu.

Cilj nam je da na ovom samitu u Dubaiju dobijemo potvrdu još 15 novih zemalja učesnica, i da Srbija 2027. nesporno potvrdi svoju poziciju organizatora najmasovnijeg specijalizovanog Ekspa. Za sada imamo potvrdu 133 zemlje, a prethodni najveći specijalizovani Ekspo je održan u Astani sa 115 zemalja učesnica.

Sutra imam razgovore sa visokim zvaničnicima Paname, Jordana, Paragvaja… To će biti najveća manifestacija ikada organizovana u Srbiji, to je naša najveća šansa koju ne smemo da propustimo. Govorimo o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, novim tehnologijama, a Beograd će biti centar svega toga te godine.

Najveći svetski samit Vlada koji se 13 godina održava u Dubaiju sa više od 500 ministara i 35 predsednika država je mesto gde se zapravo kreira budućnost sveta i jako je važno da Srbija pokaže da će imati značajnu ulogu u toj budućnosti bez tehnološkog ili ekonomskog zaostatka na čemu smo intenzivno radili u protekloj deceniji - napisao je Mali na Instagramu.