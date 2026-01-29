Slušaj vest

Danas su na svečanoj ceremoniji proglašena imena maskota Ekspa 2027 Beograd. Dečak i devojčica, zaštitna lica predstojeće međunarodne izložbe u Beogradu, zvaće se Rastko i Milica.

Ime Rastko simbolizuje rast, napredak i inovacije, što su i centralne teme same izložbe, a ime Milica predstavlja toplinu, ljubaznost i harmoniju, što su takođe vrednosti koje Srbija želi da promoviše kao domaćin koji povezuje ljude.

Oba imena su prepoznatljiva u srpskoj istoriji: Rastko Nemanjić i Kneginja Milica, čime se maskote, koje nose narodnu nošnju, dodatno povezuju sa kulturnim identitetom zemlje.

Ovim povodom, prisutnima su se obratili prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, kao i direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

- Prostor koji smo sagreadili posetilo je više od 10.000 ljudi koji su videli šta nas očekuje 2027. i da je Ekspo najveći globalni događaj sledeće godine. Biće nam zadovoljstvo da vas ugostimo u Beogradu i da se zajedno igramo - rekao je Jerinić.

1/14 Vidi galeriju Maskote Ekspa 2027 u Beogradu zvaće se Rastko i Milica Foto: Marko Karović

- Ekspo će biti simbol, ali i Rasto i Milica, našeg rasta, našeg uspona. Ugostićemo 3-4 miliona posetilaca iz svih zemalja sveta, sa svih kontinejnata. Te 2023. 81 zemlja sveta je dala podršku da Srbija bude domaćin najvećeg događaja u svojoj istoriji. Gradimo novi grad u Surčinu, na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope radi 3.000 radnika, preko 500 mašina i poručujem građanima da ćemo sve završiti na vreme - rekao je Siniša Mali, dodavši da su 132 zemlje potvrdile učešće na Ekspo 2027.

Glasanje za imena maskota otpočelo je 19. maja 2025. godine, a građani su imali priliku da na internet prezentaciji Ekspa 2027 glasaju za ponuđenih 13 parova imena: Rastko i Milica, Momčilo i Tamara, Beo i Bela, Zmaj i Lira, Viktor i Ada, Vitez i Arija, Miha i Nika, Volt i Luna, Ringe i Raja, Eci i Peci, Ritam i Dinamika, Sava i Nada, Zvrk i Čigra. Svaki par pratila je kratka priča o karakteru i šarmu maskota, kako bi izbor bio lakši, ličniji i inspirativniji. Nakon više od osam meseci, preko 100.000 građana iz zemlje i inostranstva glasalo je za svoje favorite.

Zvanične maskote Ekspa 2027 Beograd premijerno su predstavljene javnosti u srpskom paviljonu "Društvo igre“ na Ekspu 2025 u Osaki. U pitanju su dečak i devojčica u srpskoj nošnji koji predstavljaju, ne samo simbol, već lice izložbe, srce komunikacije i najjači vizuelni element specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.