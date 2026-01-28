Slušaj vest

Zdravo, kada ste se poslednji put igrali? Ne usput, već iskreno, onako kako se igra kada zaboravite na godine, obaveze i pravila. Upravo tim pitanjem započela je kampanja za izbor imena maskota Ekspa 2027 Beograd: jednostavno, lično, bez pompeznih slogana i velikih reči. Ali sa jasnom porukom: igra je pokretač. Ona budi radoznalost, rađa ideje i pomera granice, pojedinačne i društvene.

Upravo zato je poziv bio jasan: hajde da se ponovo igramo svi, i zajedno damo imena maskotama koje će predstavljati Ekspo 2027, Beograd i Srbiju pred celim svetom. Poziv je prihvaćen. Građani su birali i glasali, ostavljajući lični pečat u procesu koji prevazilazi simboliku. Jer ovo nije samo priča o maskotama. Ovo je priča o nama i o kulturnom identitetu koji sa ponosom želimo da predstavimo planeti.

Glasanje je počelo 19. maja, sa ciljem da imena maskota odraze duh Beograda i Srbije, ali i vrednosti Ekspa 2027: igru, inovacije, sport, muziku i zajedništvo. Ovi mali superheroji nisu samo simpatični likovi; oni su ambasadori ideje da se ljudi, bez obzira na razlike, mogu povezati kroz igru i radost stvaranja. Zato je važno da njihova imena budu rezultat zajedničkog izbora, jer svi smo deo ove priče.

Građanima su ponuđeni parovi imena: Rastko i Milica, Momčilo i Tamara, Beo i Bela, Zmaj i Lira, Viktor i Ada, Vitez i Arija, Miha i Nika, Volt i Luna, Ringe i Raja, Eci i Peci, Ritam i Dinamika, Sava i Nada, Zvrk i Čigra. Svaki par pratila je kratka priča o karakteru i šarmu maskota, kako bi izbor bio lakši, ličniji i inspirativniji.

Zašto su maskote toliko važne? Zato što velike manifestacije pamtimo po emocijama. Maskote su njihov najvidljiviji simbol, osmeh dobrodošlice i most između teme događaja i publike. One ne nestaju kada se reflektori ugase; ostaju deo kolektivnog sećanja i nacionalnog identiteta. Ekspo, kao međunarodna manifestacija, neguje tradiciju maskota još od 1984. godine, a one od tada nose ključne vrednosti izložbe i elemente kulture zemlje domaćina. I danas se, sa osmehom, sećamo Vučka iz Sarajeva (maskota Olimpijskih igara 1984), Zagija iz Zagreba (Univerzijada 1987), Kura iz Sevilje (Svetska izložba 1992) ili Fluvija iz Saragose (Specijalizovana izložba 2008).

Ni Ekspoi nisu izuzetak. Prva zvanična Ekspo maskota, Sejmor de Fair sa Ekspa u Nju Orleansu 1984. godine - beli pelikan u plavom smokingu i cilindru - prevazišla je okvire same izložbe, gostovala u Beloj kući i završila u zbirci Smitsonijan Nacionalnog muzeja američke istorije. Sevilja je 1992. svetu dala čuvenog Kura, dok su Lisabon i Saragosa predstavili maskote koje su se našle čak i u crtanim filmovima i na poštanskim markama.

Danas, nakon završenog glasanja za imena maskota Ekspa 2027, jedno je sigurno, napravili smo važan korak. Pokazali smo da igra i dalje ima moć da nas poveže i da zajedno možemo da stvaramo simbole koji traju. Beograd i Srbija na Ekspo 2027 ne izlaze samo sa projektom i infrastrukturom, već sa dušom, osmehom i pričom u kojoj svako od nas ima svoje mesto. Imena maskota Ekspa 2027 biće svečano proglašena u četvrtak 29. januara.