Glasanje za imena maskota Ekspo 2027 Beograd završava se večeras u 20.00 časova, nakon višemesečnog procesa u kojem je učestvovalo više od 100.000 građana iz Srbije i inostranstva.

Najviše glasova u dosadašnjem toku glasanja osvojila su tri para imena: Rastko i Milica, Sava i Nada, kao i Momčilo i Tamara. Veliki odziv javnosti potvrdio je da izbor imena maskota prevazilazi simboličan čin i prerasta u direktan način da građani učestvuju u oblikovanju identiteta izložbe kojom će se Srbija predstaviti svetu 2027. godine.

U finale izbora ušla su tri para imena: Rastko i Milica, Sava i Nada, kao i Momčilo i Tamara. Rastko i Milica nose duboku povezanost sa srpskom tradicijom i kulturom, simbolizujući rast, napredak i inovacije, kao i toplinu, dobrotu i harmoniju. Imena Sava i Nada, inspirisana rekom koja protiče kroz Beograd i verom u bolju budućnost, simbolizuju duh grada i optimizam. Ime Momčilo, nastalo od reči „momče“, asocira na igru i vedrinu, dok Tamara, što znači plod palme, predstavlja snagu, izdržljivost i postojanost, navodi se u saopštenju.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Maskote su osmišljene kao prepoznatljivi i univerzalni likovi koji će biti vizuelni vodiči kroz temu „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ i važan deo edukativnih i kulturnih programa u godinama koje dolaze. Već predstavljeni međunarodnoj publici u Osaki, dečak i devojčica u tradicionalnoj srpskoj nošnji, najavili su izložbu koja će, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, u Beograd dovesti oko četiri miliona posetilaca i više od 130 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija.

U narednim mesecima maskotama će se pridružiti i novi junaci, koji će personifikovati četiri programska stuba Ekspa 2027: „Sport“, „Muzika“, „Inovacije“ i „Kreativnost“, formirajući razigranu porodicu likova kroz koje će posetioci otkrivati vrednosti koje Srbija želi da podeli sa svetom.