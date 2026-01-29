Slušaj vest

Poručio je da će svi radovi na pripremi tog, kako je rekao, najvećeg događaja u istoriji Srbije biti završeni u predviđenim rokovima.

Govoreći na svečanosti proglašenja maskota Ekspa 2027 – Milice i Rastka, Mali je istakao da će oni biti simboli ne samo izložbe, već i napretka i uspeha Srbije u godinama i decenijama koje dolaze.

- Specijalizovani Ekspo koji će biti održan u Beogradu predstavlja našu najveću razvojnu šansu. Drago mi je što danas promovišemo imena maskota koje će simbolizovati taj događaj, ali i Srbiju kakvu gradimo - rekao je Mali.

On je naveo da Srbiju u narednom periodu očekuje intenzivan rad na promociji izložbe i zemlje, imajući u vidu da se tokom Ekspa 2027 očekuje između tri i četiri miliona posetilaca iz celog sveta. Prema njegovim rečima, dinamika radova je u skladu sa planom – na gradilištu je svakodnevno angažovano oko 3.000 radnika i više od 500 građevinskih mašina.

Novi izvor rasta

Mali je poručio i da će Ekspo 2027 biti snažan novi izvor ekonomskog rasta Srbije, jer predstavlja veliku priliku za domaće privrednike i kompanije.

- Svaka zemlja traži nove izvore rasta, a mi ih imamo. To je naš Ekspo. Na osnovu infrastrukture koju gradimo i broja posetilaca koje ćemo imati, Srbija će rasti još brže i snažnije - rekao je Mali.

1/14 Vidi galeriju Maskote Ekspa 2027 u Beogradu zvaće se Rastko i Milica Foto: Marko Karović

On je najavio da će u narednom periodu biti predstavljen plan razvoja Srbije do 2028, kao i dugoročna vizija razvoja zemlje do 2035. godine, kako je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ministar finansija pozvao je domaće kompanije i potencijalne sponzore da se uključe u projekat Ekspo 2027, ističući da je do sada potpisan ugovor sa američkom IT kompanijom „Cisco“, kao i sa nekoliko domaćih firmi.

- Ekspo 2027 je ogromna šansa za naše privrednike, za sve one koji imaju šta da pokažu i podele sa svetom. Ovo je prilika da se Srbija 2027. godine predstavi svetu na najbolji mogući način i pokaže šta je uradila i šta tek planira da uradi - zaključio je Mali.