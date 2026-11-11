Rast kapaciteta
TIRANA POSTAJE JEDNA OD NAJVEĆIH BAZA VIZ ERA: Petnaesti avion stiže 2027. godine
Slušaj vest
Niskotarifna avio-kompanija Viz er (Wizz Air) trajno će bazirati petnaesti avion Erbas A321neo (Airbus A321neo) u Tirani od letnje sezone 2027. godine.
Albanska prestonica time će postati šesta najveća baza kompanije po broju baziranih aviona, sa 62 linije ka destinacijama u 20 zemalja, prenosi portal Aero Telegraf.
Viz er planira da tokom 2027. ponudi devet miliona sedišta na letovima iz Albanije i ka Albaniji, što predstavlja povećanje kapaciteta od 11 odsto u odnosu na 2026. godinu, kada je u ponudi približno 8,2 miliona sedišta.
(Tanjug)
Reaguj
Komentariši