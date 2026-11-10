Slušaj vest

Povodom informacija da na šalterima pošta nije bilo dovoljno novca za isplatu penzija, Pošte Srbije potvrdile su za RTS da će sutra dežurati 66 pošti u kojima će građanima sutra biti dovoljno gotovine.

Prema nezvaničnim informacijama, na šalterima pošta nije bilo dovoljno novca za isplatu penzija. Reporteri RTS-a razgovarali su sa penzionerima ispred Pošte u Takovskoj ulici.

Prema njihovim navodima, rečeno im je da sredstava za isplatu penzija trenutno nema.

Iz Pošta Srbije za RTS kažu da sredstva za isplatu penzija ne dobijaju direktno od NBS niti od PIO fonda, već od Banke Poštanska štedionica i isplatu na svojim šalterima obavljaju u skladu sa sredstvima koja joj Banka obezbedi.

Sutra će, navode, dežurati 66 pošta, u kojima će građanima biti na raspolaganju dovoljno gotovine za isplatu penzija. Gotovina će biti dostupna i na bankomatima, kažu u Pošti Srbije.