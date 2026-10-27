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Dok se u Nemačkoj vodi rasprava o tome kako građanima obezbediti finansijsku sigurnost u starosti, austrijski penzioni sistem često se navodi kao primer izdašnijih primanja. Razlike između dve susedne zemlje posebno su vidljive u prosečnim iznosima penzija, a na njih utiču različita pravila, visina doprinosa i organizacija penzionog osiguranja.

Prema podacima koje prenosi Fenix magazin, prosečna starosna penzija u Austriji 2025. godine iznosila je 2.434,77 evra mesečno za muškarce i 1.705,26 evra za žene. U Nemačkoj je prosečna mesečna isplata osiguranim penzionerima 1. jula 2025. iznosila 1.208 evra, odnosno 1.390 evra za muškarce i 1.016 evra za žene.

Veći doprinosi, veće penzije

Jedna od ključnih razlika je obuhvat obaveznog osiguranja. U Austriji je njime obuhvaćena gotovo cela zaposlena populacija, dok u Nemačkoj pojedine profesionalne grupe imaju odvojene sisteme. Većina samozaposlenih u Nemačkoj nije obavezno uključena u državno penziono osiguranje, dok državni službenici ostvaruju prava kroz poseban sistem.

Razlikuju se i stope doprinosa. U Austriji zaposleni i poslodavci zajedno izdvajaju 22,8 odsto bruto plate za penzijsko osiguranje, dok je u Nemačkoj ta stopa 18,6 odsto. Veća izdvajanja jedan su od faktora koji doprinose višim penzijama u Austriji.

Različiti uslovi za penziju

Redovna starosna granica za muškarce u Austriji iznosi 65 godina, dok se granica za žene postepeno povećava sa 60 na 65 godina. U Nemačkoj je opšti minimalni uslov za ostvarivanje redovne starosne penzije pet godina osiguranja, dok je u Austriji to, po pravilu, 15 godina.

Ipak, veće penzije ne znače da je austrijski sistem bez problema. Starenje stanovništva i dugoročna održivost finansiranja predstavljaju izazove i za ovu zemlju.

Može li Nemačka da primeni austrijski model?

Stručnjaci upozoravaju da poređenje nije jednostavno. U Austriji veći deo penzionih prihoda dolazi iz državnog sistema, dok u Nemačkoj veću ulogu imaju i profesionalne i privatne penzije. Razlikuju se i porezi, radni staž i način statističkog evidentiranja.

Zagovornici austrijskog modela smatraju da bi uključivanje većeg broja profesionalnih grupa u jedinstven sistem moglo da doprinese većoj sigurnosti u starosti. Kritičari, međutim, upozoravaju da se dva sistema ne mogu jednostavno izjednačiti zbog različitih istorijskih i ekonomskih okolnosti.