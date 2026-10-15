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Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje održao je danas u Valjevu 76. tribinu sa penzionerima, sa ciljem da korisnike upozna sa aktuelnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, ali i da čuje njihove potrebe i predloge za unapređenje društvenog standarda.

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović izjavio je da je tokom dosadašnjih tribina razgovarano sa gotovo 20.000 penzionera, ističući da su neposredni razgovori važni kako bi se čule pohvale, kritike i predlozi za unapređenje rada Fonda.

Osluškivanje želja penzionera

- Ono što je najvažnije jeste da razgovaramo sa ljudima, da čujemo ljude, da čujemo i pohvale, ali ono što je meni kao direktoru PIO fonda važno jeste da čujemo i kritike, ali i šta je ono što je penzionerima najpotrebnije da njihov PIO fond uradi u narednom periodu - rekao je Ognjenović.

On je naveo da su upravo na tribinama pokrenute inicijative za pomoć penzionerima sa nižim primanjima i najavio da će penzije u decembru biti povećane za 7,5 odsto.

- U Valjevu dovoljno govori podatak da je prosečna penzija 2012. godine bila oko 21.500 dinara, a da će sa decembarskim povećanjem prosečna penzija u 2026. godini dostići 56.800 dinara - rekao je Ognjenović.

Relja Ognjenović, direktor PIO fonda Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, jedan od ciljeva države u oblasti penzijskog sistema jeste da do 2030. godine prosečna penzija dostigne 750 evra.

Ognjenović je istakao da Fond obrađuje i pitanja koja nisu neposredno u njegovoj nadležnosti, već se odnose na druge državne institucije, kojima ih prosleđuje, dok penzionerima odgovore dostavlja u roku do sedam dana.

- Najčešće su to žalbe, primedbe na rad naših lokalnih filijala, ali ima i dosta lokalnih pitanja i sugestija koje se odnose na rad drugih institucija. Zato je važno da više razgovaramo sa ljudima, da budemo među njima i da im omogućimo da u neposrednoj komunikaciji iznesu svoje probleme - naveo je direktor Fonda PIO.

Podizanje kvaliteta života

Govoreći o unapređenju društvenog standarda penzionera, Ognjenović je rekao da je ove godine više od 100.000 penzionera dobilo pakete solidarne pomoći.

Dodao je da se svake godine od penzionera prikupljaju predlozi o tome šta im je najpotrebnije, na osnovu kojih se, u saradnji sa udruženjima penzionera, formira sadržaj paketa.

Predsednik Saveza penzionera Srbije, profesor dr Andreja Savić, izjavio je da je zadovoljan radom Udruženja penzionera grada Valjeva i njegovim učešćem u aktivnostima na republičkom nivou.

- Veoma smo zadovoljni radom naše članice, Udruženja penzionera grada Valjeva, koja je prisutna u realizaciji aktivnosti na republičkom nivou, kako kada je reč o poboljšanju društvenog standarda, tako i kada su u pitanju konsultacije o predlozima koji se tiču usklađivanja penzija - rekao je Savić.

On je naveo da na području Valjeva ima više od 22.000 korisnika penzija, kao i da su opštinska udruženja sa područja Kolubarskog okruga uključena u aktivnosti Udruženja penzionera grada Valjeva.

- Današnjom tribinom želimo da čujemo neposredna iskustva i mišljenja korisnika penzija, posebno u kontekstu realizacije ekonomskog paketa socijalnih mera, kojima su obuhvaćeni i penzioneri. Sa stanovišta naše krovne republičke organizacije, veoma smo zadovoljni ovim paketom mera, jer on pokazuje brigu države prema našim najstarijim sugrađanima - rekao je Savić.

Zaslužene pogodnosti

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković ocenio je da je odnos prema starijim građanima u prethodnim godinama unapređen i izrazio očekivanje da će u narednom periodu biti dodatno poboljšan.

- Država svojim merama, a i mi u lokalnoj samoupravi, maksimalno činimo sve da im omogućimo zaslužene pogodnosti. Zaista sam uveren da će u narednom periodu taj odnos prema najstarijima u našem društvu biti još bolji, jer je to najmanje što možemo da učinimo za njih - rekao je Gojković.

Tribina u Valjevu organizovana je radi informisanja penzionera o aktuelnostima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i prikupljanja povratnih informacija o njihovim interesovanjima i potrebama u vezi sa unapređenjem društvenog standarda.