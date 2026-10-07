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Na severu Srbije, u selu Pačir kod Bačke Topole, nalazi se jedna od najneobičnijih banja u Srbiji koja je naročito popularna među najstarijom populacijom. Zato i ne čudi što penzioneri organizovano idu na jednodnevne izlete u ovu banju, gde po ceni od 500 dinara, koliko košta ulaznica, mogu da se kupaju u ružičastom jezeru.

Kako za Kurir Biznis ističe penzionerka Jelica Božović sa Novog Beograda, novobeogradski penzioneri u Pačir banju idu i po tri puta godišnje.

Penzionerka Jelica Božović Foto: Privatna Arhiva

- Više puta godišnje kad je lepo vreme idemo na jednodnevne izlete u Pačir banju. Za 500 dinara koliko košta po osobi košta ulaznica, možemo ceo dan da se kupamo u jezeru i u zatvorenim bazenima. Po toj ceni možemo da koristimo i suncobrane i ležaljke. Banja je dobra za reumtaska oboljenja, pa ja idem zbog bolove u zglobovima. Mnogi penzioneri idu i zbog kožnih oboljenja - kaže sagovornica Kurir Biznisa.

Ona dodaje da penzioneri rado idu u Pačir banju, ne samo zbog lekovitosti već i zbog toga što je blizu.

Najveća atrakcija ove banje je termalno jezero koje tokom toplijih meseci dobija karakterističnu roze do ljubičastu boju, zbog čega je Pačir poslednjih godina postao popularan među turistima iz Srbije i regiona. Banja je udaljena oko 30 kilometara od Subotice, oko 90 kilometara od Novog Sada, dok je iz Beograda udaljena oko 180 kilometara.

Voda dolazi sa 1.400 metara dubine

Posebnost Pačir banje je termalna voda koja dolazi sa dubine od oko 1.400 metara. Na izvorištu temperatura vode dostiže oko 72 stepena Celzijusa, pa se pre ulaska u kupalište hladi do temperature pogodne za kupanje. Voda je izrazito slana i sadrži oko 21 do 22 grama soli po litru. U njoj se nalaze različiti minerali, među kojima se navode natrijum, jod i brom. Upravo zbog visokog saliniteta i mineralnog sastava voda ima karakterističan ukus, a posetioci često primećuju i specifičan miris.

Foto: Privatna arhiva

Za šta se koristi lekovita voda?

Pačirska voda tradicionalno se koristi za kupanje kod reumatskih tegoba, problema sa zglobovima, pojedinih kožnih oboljenja i tokom oporavka nakon povreda.

Važno je, međutim, naglasiti da kupanje u termalnoj vodi ne treba posmatrati kao zamenu za lekarski pregled ili propisanu terapiju. Osobe sa hroničnim bolestima, srčanim tegobama ili problemima sa krvnim pritiskom trebalo bi da se pre korišćenja termalne vode posavetuju sa lekarom.

Zašto je jezero roze?

Ružičasta boja nije posledica veštačkog dodavanja boje. Tokom leta, pod uticajem sunca, visokog saliniteta, minerala i mikroorganizama, voda može dobiti karakterističnu roze-ljubičastu nijansu. Upravo ta boja učinila je Pačir jednom od najprepoznatljivijih banja u Srbiji.

Kupalište ima oko 2.000 kvadratnih metara, a dubina jezera se postepeno povećava do oko 1,7 metara. U kompleksu se nalaze i dva manja zatvorena termalna bazena, pa je kupanje moguće i van glavne letnje sezone.

Ulaznica od 300 do 500 dinara

Ulaznica u Pačir banju za odrasle košta 500 dinara, dok deca od 4 do 14 godina plaćaju 300 dinara. Za posetioce koji dođu posle 16 časova cena je niža, pa odrasli plaćaju 300, a deca 200 dinara. Banja trenutno radi svakog dana od 10 do 19 časova.

Koliko košta smeštaj?

Pačir nema klasičan hotelski kompleks, ali se u selu i okolini može pronaći privatni smeštaj. Privatne sobe za dve osobe mogu se naći za oko 2.500 do 3.000 dinara po noćenju, dok se studio apartmani kreću približno od 3.500 do 5.500 dinara.

Za one kojima je potreban veći prostor, cele kuće i vikendice za dve osobe mogu koštati oko 8.000 do 12.000 dinara za noć. Pojedini oglasi nude i povoljniji smeštaj, pa cena zavisi od termina, opremljenosti i broja gostiju.

Ostali sadržaji

Oko jezera je uređeno kupalište sa ležaljkama i suncobranima, a u kompleksu postoji i ugostiteljska ponuda. Moguće je poneti i sopstvenu hranu. Pačir je zato zanimljiv i onima koji žele jednodnevni izlet, ali i turistima koji planiraju nekoliko dana odmora.

1/7 Vidi galeriju Penzioneri više puta godišnje idu na izlet u Pačir banju koja se nalazi na svega sat i po od Beograda Foto: Privatna arhiva, Screenshot YT, Youtube Printscreen

Blizina Subotice, Palića i Bačke Topole omogućava da se poseta banji kombinuje sa obilaskom drugih vojvođanskih destinacija.