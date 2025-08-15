Slušaj vest

Srbija je puna prirodnih lepota, a jedna od najspecifičnijih je svakako Pačir Banja u srcu Bačke, odnosno jezero koje krasi ovo lečilište. Roze boja vode je osvojila Instagram i druge mreže, pa mnogi dolaze upravo da se slikaju pored ovog fenomena. Ipak, brojniji su oni koji prepoznaju drugačiju vrednost, a to je lekovitost. Na taj način ova banja objedinjuje i lepo i korisno iskustvo, uživanje u pejzažu i telesni oporavak.

Pačir Banja se nalazi u malom selu Pačir, koje pripada opštini Bačka Topola, na severu Srbije. Od Subotice je udaljena približno 50 kilometara, Bačka Topola je još bliža - 18 kilometara. Udaljenost od Beograda iznosi oko 177 kilometara, a od Novog Sada 92 kilometra.

Pačir Banja je jedinstvena po ružičastom jezeru koje ima površinu od 2.000 kvadratnih metara. Voda je lekovita, a temperatura pri izlasku na površinu iznosi oko 72 stepena, dok pri hlađenju se spušta na 30-ak stepeni. Ima specifičnu boju koja potiče od visokog sadržaja minerala, uključujući natrijum, magnezijum i kalijum, koji u kombinaciji sa mikroorganizmima daju jezeru ovu jedinstvenu nijansu.

Pored jezera u banji postoje i dva zatvorena bazena, tako da je pogodna za odmaranje i zimi. Bazeni su u obliku malih jezera i njihova maksimalna dubina je 1,6 metara.

Jedna od zanimljivosti koja se vezuje za ovu banju i selo Pačir je i to da se još početkom 15. veka se znalo za ovo naselje, a spominje se u jednoj od tadašnjih tapija o posedu. Kralj Matija Korvin je negde sredinom 15. veka svojoj majci Jelisaveti Silađi, poklonio nekoliko sela: Bajmok, Napfen, Čontafejer, Budakutha i Pačir. Ovaj poklon je imao namenu da se sjaj dvora Jelisavete Silađi uveća. Zapis o ovom daru i dan danas postoji i baš on svedoči o dugom postojanju Pačir Banje.

Cene smeštaja u Banji Pačir

Cene smeštaja u Banji Pačir i okolini su raznovrsne, ali ima jako povoljnih opcija. Naravno, neophodno je rezervisati unapred, ali ipak i sada može da se nađe slobodna jedinica. Kreću se od 18 evra, malo veći apartmani mogu se naći i za 30, dok su oni najluksuzniji do 70 evra.

Jedan apartman u Pačiru pronašli smo po ceni od 18 evra. Reč je o klimatizovanom apartmanu koji poseduje jedno kupatilo, trpezariju, opremljenu kuhinju, terasu i jednu spavaću sobu. Površina apartmana je 40 metara kvadratnih, dostupan je besplatan parking, a u blizini je i igralište za decu.

Roze jezero, glavna atrakcija Pačir banje, u blizini Bačke Topole Foto: Mondo

U oglasima ponuđen je još jedan smeštaj po ceni od 2.300 dinara u ovoj banji. Apartman je smešten u gradu Pačir. Ima jednu spavaću sobu, kao i kuhinju, dostupan je i besplatan parking.

Još jedan objekat u neposrednoj blizini Pačir Banje ponuđen je po ceni od 3.500 dinara za noć. Ovaj objekat je malo luksuzniji o čemu govori i cena. Sadrži kupatilo, trpezariju, potpuno opremljenu kuhinju, kao i dvorište. Još jedna pogodnost je i privatna parking, kao i igralište za decu.

Buking pokazuje i opcije za oko 4.000 dinara za noćenje u avgustu. Na primer, toliko apartman sa jednom spavaćom sobom i nalazi se na oko kilometar od same banje.

Šta se sve leči u Pačir Banji?

Tokom prvobitnih analiza koje su se sprovodile na termalnoj vodi Pačira, ustanovljeno je da je koncentracija soli ove vode oko 21 gram po litru. Pačirsko jezero se ubraja u najslanije izvore vode u Panonskoj niziji, a ispred njega su samo izvori koji se nalaze u Erderlju u Transilvaniji.

Na osnovu balneoloških ispitivanja, kao i ispitivanja same pačirske vode, izveden je zaključak da je izuzetno pogodna za lečenje kožnih oboljenja, nekih vaskularnih bolesti, a i pogodna je za povrede mišića.

Sem toga, ova termalna voda blagotvorno deluje na psorijazu, tretiranje reumatskih oboljenja, a takođe i stanja nakon nekih povreda, kao i kod bolesti respiratornih organa. Lekovita voda ovog jezera ima temperaturu koja se kreće od 30 do 35 stepeni.

Miris termalne vode Pačir Banje nije naročito prijatan s obzirom na to da miriše na jod i fenol, ali se i pored toga kupači relativno brzo naviknu na ovakav miris. Tome u mnogome doprinosi sam osećaj opuštenosti koji kupači imaju i koji mogu osetiti čak i kada je napolju hladno vreme, upravo zbog činjenice da je njena temperatura oko 30 stepeni. Najveća dubina Pačirskog jezera je oko 1,6 metara.

Termalna voda Pačir Banje poseduje visoku koncentraciju natrijum hlorida, slana je i zbog toga podseća na morsku. Ova voda je pogodna i za inhalaciju, zbog čega Pačir banju posećuju i osobe sa respiratornim problemima. Osim toga što povoljno deluje na reumatska i dermatološka stanja, ima blagotvorno dejstvo i na probleme ginekološke i urološke prirode.

Atrakcije u okolini

Ova banja je idealna za kratak beg u prirodu tokom vikenda ili slobodnog dana, ali ko želi da odsedne duže, može da uživa u izletima i obilascima Subotice, Bačke Topole ili obližnjih salaša.