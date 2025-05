Sve one koji odluče da posete samu banju, očekuje mnogo turističkih atrakcija. Tu je i turistički vozić kojim može da se obiđe park, brojni spa i velnes centri, stakleni vidikovac, mostovi... Vrnjačka banja je zaista destinacija za svakoga, kako za one koji su došli na pasivni odmor, tako i za one koji vole malo aktivniji vid "odmaranja".