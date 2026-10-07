Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Penzioneri sa najnižim primanjima tokom predstojeće grejne sezone moći će da račun za električnu energiju umanje za 1.000 dinara mesečno.

Olakšica će važiti šest meseci, od oktobra 2026. do marta 2027. godine, što znači da korisnici koji ispunjavaju uslove tokom celog perioda mogu ukupno da uštede 6.000 dinara.

Ukoliko su oba uslova ispunjena, status energetski ugroženog kupca ostvaruje se automatski, odnosno penzioneri ne moraju da podnose prijavu. Kako je objavio Fond PIO, na osnovu tog statusa korisnicima će se računi za struju umanjivati za 1.000 dinara mesečno, počev od računa za oktobar 2026. godine.

Na koje račune se odnosi popust?

Umanjenje se odnosi na račune za:

oktobar, novembar i decembar 2026. godine

januar, februar i mart 2027. godine

Važno je da se ne radi o novčanoj pomoći koja se isplaćuje penzionerima, već se 1.000 dinara direktno odbija od računa za električnu energiju. Mera je uvedena izmenama Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koje su usvojene 24. septembra.

Za penzionere koji ispunjavaju propisane uslove mesečno umanjenje računa iznosi 1.000 dinara, odnosno ukupno do 6.000 dinara tokom šest meseci.