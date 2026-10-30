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Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,5367 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,3 odsto, a od kraja prethodne godine oslabio je za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru iznosi 105,0560 dinara za dolar. Dinar je u odnosu na juče ojačao prema dolaru za 0,2 odsto, u odnosu na pre mesec dana jači je za 1,6 odsto, na godišnjem nivou jači je za 4,2 odsto, dok je od kraja prethodne godine ojačao za 5,1 odsto.

Biznis Kurir

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