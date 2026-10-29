Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana.
Novčanik
Kursna lista za četvrtak 29. oktobar 2026: NBS objavila zvanični srednji kurs dinara
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Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,5235 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru u sredu niži je za 0,5 odsto i iznosi 105,5632 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Biznis Kurir
|117,5235
|105,5632
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