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Renoviranje kupatila jedan je od zahtevnijih zahvata prilikom uređenja doma, a konačna cena zavisi od mnogo faktora. Među njima su veličina prostora, izbor pločica i sanitarija, stanje postojećih instalacija, kao i obim radova koje je potrebno obaviti. Kada se uračunaju materijal, vodoinstalaterski i keramičarski radovi, ali i sitni troškovi koji se često zaboravljaju, početna procena lako može premašiti očekivanja.

Zato iskustva ljudi koji su nedavno renovirali kupatilo mogu biti koristan orijentir svima koji tek planiraju uređenje. Iako se cene razlikuju u zavisnosti od lokacije, odabranih materijala i majstora, konkretni primeri pokazuju na šta treba računati i koji delovi radova najviše opterećuju budžet. Pritom je važno uzeti u obzir i to da li vlasnik deo posla obavlja samostalno ili za sve angažuje stručnjake.

Jedno takvo iskustvo podelio je korisnik Reddita u raspravi o cenama renoviranja kupatila. Opisao je uređenje prostora površine oko 5,2 kvadratna metra, tokom kojeg su zamenjene pločice, vodovodne i kanalizacione cevi, sanitarije i ostala kupatilska oprema. Naveo je i pojedinačne troškove materijala i majstora, a ukupna cena renoviranja iznosila je oko 4.000 evra.

Koliko je koštalo renoviranje kupatila?

"Podstaknut objavama o cenama renoviranja kupatila, odlučio sam da vam dam sveže podatke koji mogu da posluže kao orijentir.

Kupatilo je dimenzija 2 × 2,6 metara, odnosno ima oko 5,2 kvadratna metra. Renovirali smo sve: postavili nove pločice, zamenili vodovodne i kanalizacione cevi, ugradili novu tuš-kadu, staklenu pregradu, novu WC šolju i vodokotlić, kupatilski ormarić, slavine, kao i sitne držače i police.

Postavljeno je šest kvadratnih metara podnih pločica dimenzija 40 × 40 centimetara i 23 kvadratna metra zidnih pločica dimenzija 30 × 65 centimetara, uz masu za fugovanje i lepak. Sa plafona smo uklonili stare slojeve boje, izravnali ga glet-masom i ponovo okrečili.

Cene materijala i radova

Sav materijal za kupatilo: 1.985 evra.

Električarski radovi: novi kablovi, dve utičnice, novi kupatilski prekidač i LED plafonjere od 24 W - 89 evra.

Cevi: PPR cevi za vodu, dva glavna ventila, četiri ugaona ventila i kanalizacione cevi - 209 evra.

Gotov malter: šest vreća od po 25 kilograma - 34 evra.

Pripremni radovi: skidanje starih zidnih i podnih pločica obavili smo sami, kao i gletovanje. Dve kante gotove glet-mase od po tri kilograma koštale su ukupno devet evra, a tri litra boje 17 evra. Koliko su naplatili majstori?

Vodoinstalater: Dvojica majstora radila su jedan ceo dan i još dva do tri sata drugog dana kako bi završili sve grube radove. Nakon toga su jedan dan proveli u montaži WC šolje, umivaonika, tuš-kabine, staklene pregrade i slavina.

Ukupna cena: 820 evra.

Keramičar: Dvojica radnika izravnala su podlogu nakon vodoinstalaterskih radova, pripremila zidove za postavljanje pločica i lepila pločice tokom dva dana. Nakon toga su ih fugovali, za šta im je bilo potrebno još tri do četiri sata.

Ukupna cena: 800 evra.

Električarske radove obavio sam sam jer mi je to struka.