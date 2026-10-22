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Među najtraženijim zanimanjima u Srbijima, ali i regionu svakako jesu vodoinstalateri. Dobra zarada, tokom poslednjih godina motiviše i mlade ljude da se odluče upravo za ovaj zanat. Jedan od njih je i Miloš Bandukić (26) iz Čačka koji ima pune ruke posla, a iako je mlad odlučio je i da osnuje firmu sa željom da sve više napreduje.

- Vodoinstalaterski zanat je posao koji se uči kroz praksu, rad i iskustvo na terenu. Vremenom sam shvatio da me najviše ispunjava kada rešim problem, pronađem uzrok kvara i ostavim iza sebe funkcionalnu i kvalitetno urađenu instalaciju. Posebno me privlači to što ovaj posao pruža mogućnost stalnog usavršavanja, od manjih intervencija u domaćinstvima do velikih vodovodnih i hidrantskih sistema. Danas kroz Hydro.tok systems želim da svoje znanje i iskustvo razvijam dalje i izgradim firmu koja će biti sinonim za pouzdanost i kvalitet - kaže za RINU Miloš.

Posla ima, jer su vodovodne i kanalizacione instalacije neophodne svakoj kući, stanu, zgradi i poslovnom objektu. Ipak, nije dovoljno samo biti dobar majstor - potrebno je da ljudi čuju za vas, da steknu poverenje i da znaju da mogu da računaju na vas.

- Kvalitetni majstori su traženi, ali je klijentima važno i da se neko javi na telefon, dođe u dogovoreno vreme i završi posao kako treba. Smatram da se dugoročno najviše isplati graditi reputaciju na korektnom odnosu, kvalitetu i odgovornosti - dodaje Miloš.

Foto: Privatna arhiva

Cena zavisi od vrste kvara, složenosti intervencije, vremena potrebnog za rad, pristupa instalaciji i toga da li je potreban dodatni materijal. Nije isto zameniti slavinu ili sifon i sanirati puknutu cev u zidu ili rešavati problem na glavnoj instalaciji.

- Kod hitnih intervencija cena može da bude viša zbog izlaska na teren van uobičajenog radnog vremena i potrebe za brzom reakcijom. Trudim se da klijentima unapred objasnim šta je potrebno uraditi i koliko će posao koštati, kada je to moguće proceniti pre početka radova. Smatram da su jasna komunikacija i korektan odnos prema klijentu veoma važni, kaže ovaj mladi Čačanin.

Najčešći razlozi za poziv vodoinstaletara su pucanje cevi, curenje vode, zapušena kanalizacija, kvarovi na ventilima i drugi problemi koji mogu da izazovu veliku štetu ako se ne reše na vreme. Kod takvih situacija najvažnije je brzo reagovati i prvo zaustaviti ili ograničiti štetu, a zatim pronaći trajno rešenje. Kvarovi ne biraju ni vreme ni dan, pa hitne intervencije ponekad zahtevaju izlazak van uobičajenog radnog vremena.

- Ovo je i fizički i psihički zahtevan posao. Često se radi u skučenim prostorima, podrumima, šahtovima i na mestima na kojima pristup instalacijama nije jednostavan. Uz fizički rad, postoji i odgovornost, jer jedna greška može da izazove veliku materijalnu štetu. Na terenu se dešavaju razne nepredviđene situacije: instalacije koje nisu pravilno izvedene, skrivene cevi, dotrajali sistemi i kvarovi koji na prvi pogled deluju jednostavno, a zahtevaju mnogo više rada. Iskustvo pomaže da se takvi problemi lakše procene, ali svaki teren može da donese nešto novo. Zato su smirenost i snalažljivost veoma važni - dodaje ovaj mladić iz Čačka.

Foto: Privatna arhiva

Dodaje da njegova firma posluje iz Čačka, a cilj im je da usluge pružaju na teritoriji Čačka i širom zapadne Srbije, u skladu sa vrstom i obimom posla.

- Bavimo se svime što se tiče vode - od vodovodnih i kanalizacionih instalacija, hitnih intervencija i sanacije kvarova, do izvođenja novih instalacija, hidrantskih mreža i opremanja kupatila po principu "ključ u ruke“. Posebno želimo da razvijamo rad na hidrantskim mrežama, vodovodnoj infrastrukturi i većim projektima za kompanije, investitore i poslovne objekte. Naš cilj je da klijentima ponudimo pouzdanu uslugu, kvalitetno izvođenje i dugoročno funkcionalna rešenja - kaže Miloš.

Vodoinstalaterski zanat može da bude veoma isplativ, ali važno je razumeti da prihod nije isto što i zarada. Od ukupnog iznosa treba pokriti materijal, gorivo, alat, poreze, doprinose i druge troškove poslovanja.

- Zarada najviše zavisi od znanja, iskustva, organizacije posla, kvaliteta usluge i sposobnosti da se izgradi poverenje klijenata. Veliku razliku pravi i to da li majstor radi samo pojedinačne intervencije ili uspe da obezbedi veće projekte i dugoročnu saradnju sa firmama. Ja želim da moju firmu razvijam upravo u tom pravcu - da pored intervencija gradimo stabilne poslovne odnose i preuzimamo ozbiljnije poslove - kaže mladi vlasnik.

Foto: Privatna arhiva

Dodaje da bi svakako bi svakako preporučio mladima da razmisle o ovom zanatu. Dobar vodoinstalater je potreban uvek, jer se instalacije grade, održavaju i popravljaju bez obzira na promene na tržištu.

- Naravno, potrebno je raditi, učiti i biti spreman da se stalno usavršavaš. Nije ovo posao u kojem se uspeh postiže preko noći, ali može da pruži finansijsku samostalnost i mogućnost da jednog dana pokreneš sopstvenu firmu i zaposliš druge ljude. Meni je cilj da Hydro.tok systems preraste u ozbiljnu i prepoznatljivu firm koja će raditi ne samo na lokalnom nivou već i na većim projektima širom Srbije. Verujem da zanat, kada se spoje znanje, rad i odgovornost, može da bude odlična osnova za takvu budućnost - poručuje Miloš.