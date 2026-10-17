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Jutra u Srbiji polaku postaju sve hladnija, a prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnje temperature u narednim danima spuštaće se i do dva stepena u pojedinim delovima zemlje, dok se do kraja meseca očekuju sveža jutra.

Zato je sada pravi trenutak da se proveri vodovodna instalacija i zatvori dovod vode u objektima koji se neće redovno koristiti.

Voda u cevima može da napravi ozbiljnu štetu

Kada temperatura padne ispod nule, voda koja je ostala u cevima može da se zaledi i proširi, zbog čega dolazi do pucanja cevi, spojeva, slavina, pa čak i pojedinih delova instalacije. Vlasnici često nisu ni svesni da je došlo do oštećenja sve dok se ne vrate u vikendicu i ponovo puste vodu. Tada može da ih sačeka poplavljena prostorija, mokri zidovi, oštećen pod ili problem koji zahteva ozbiljne građevinske radove.

Problem je posebno nezgodan kada vam se vikendica nalazi daleko od mesta stanovanja i niko ne obilazi objekat nedeljama ili mesecima. Ako cev pukne, voda može da nastavi da otiče sve dok se ne zatvori dovod, ukoliko uslovi instalacije to omogućavaju. Osim popravke cevi, vlasnik tada može da ima dodatne troškove zbog vlage, oštećenog nameštaja, parketa, maltera i krečenja.

Foto: Printscreen/ Youtube/ TV Subotica

Koliko košta sanacija pukle cevi?

Ukoliko kojim slučajem dođe do pucanja, troškovi zavise od mesta na kojem je cev pukla, dostupnosti instalacije i obima štete. U proseku, sanacija mesta koje je pristupačno može da košta od 5.000 do 12.000 dinara, dok se zamena dela cevi naplaćuje okvirno od 2.000 do 5.000 dinara po dužnom metru.

Ako je cev skrivena iza pločica, u zidu ili ispod poda, trošak može da poraste jer je ponekad potrebno razbijanje i naknadno obnavljanje površina.

Hitne intervencije, naročito noću i vikendom, takođe mogu biti skuplje. Zato kvar koji bi uz pravovremenu pripremu mogao da se izbegne može da preraste u račun od više desetina hiljada dinara, a kod većih oštećenja i znatno više.

Foto: Shutterstock

Nekad zavrtanje ventila nije dovoljno

Prvi korak je zatvaranje glavnog ventila za dovod vode u vikendicu. Međutim, ako vaš objekat tokom zime neće biti grejan, samo zavrtanje ventila nije uvek dovoljno: vodu bi trebalo ispustiti iz unutrašnjih instalacija, u skladu sa njihovim rasporedom i uputstvima stručnog lica. Posebnu pažnju treba obratiti na cevi u podrumima, garažama, potkrovljima i drugim prostorijama koje nisu zaštićene od hladnoće.

Važno je proveriti i spoljne slavine, cevi koje vode do pomoćnih objekata, kao i uređaje koji zadržavaju vodu.Ako vikendica ima bojler, hidrofor, pumpu ili drugi sistem za snabdevanje vodom, treba proveriti uputstvo proizvođača i način bezbednog pražnjenja. Kod složenijih instalacija najbolje je da pozovete vodoinstalatera, jer nepravilno pražnjenje može da ostavi vodu u delovima sistema koji su i dalje izloženi smrzavanju.

Da li je bolje gasiti bojler ili ga ostavljati upaljenim? Foto: Shutterstock

Ne zaboravite vodomer i dvorišne cevi

Vodomer takođe može da se ošteti kada se zaledi, posebno ako je smešten u plitkom ili nezaštićenom oknu. Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad savetuje vlasnicima vikendica da ispuste vodu iz instalacija u objektima koji se ne koriste tokom zime i da zaštite vodomere od smrzavanja. Ako je vodomer pravilno postavljen ispod zone smrzavanja i okno je dobro zaštićeno, rizik je manji, ali stanje ipak treba proveriti.

Ne treba zaboraviti ni dvorišne česme i cevi koje prolaze kroz nezaštićene delove dvorišta. Za izolaciju se koriste odgovarajući termoizolacioni materijali, poput stiropora ili izolacije namenjene cevima, dok obične krpe nisu pouzdana zaštita od jakog mraza. Ako se vikendica koristi i zimi, cevi koje ne mogu da se isprazne možda će zahtevati dodatnu izolaciju ili drugo odgovarajuće rešenje.

Jedna provera može da sačuva novac

Iako su dnevne temperature još uglavnom iznad nule, jutra su sve hladnija, a u narednim nedeljama vreme može dodatno da se promeni. Naš savet je zato da pre nego što zaključate vikendicu do proleća, proverite da li slavine cure, da li se negde pojavljuju tragovi vlage i da li ventili mogu normalno da se zatvore.Ako već postoje sitna curenja, ne treba ih ostavljati za sledeći dolazak, jer hladnoća može da pogorša postojeći problem. Dobro je i fotografisati stanje vodomera prilikom odlaska, kako bi se kasnije lakše primetilo eventualno neuobičajeno povećanje potrošnje.

Vlasnici bi trebalo da obrate pažnju i na to da li je objekat osiguran i šta polisa pokriva u slučaju pucanja cevi ili izlivanja vode.Pokriće, nravno, zavisi od konkretnih uslova osiguranja, pa nije sigurno da će svaki kvar ili šteta biti nadoknađeni. Preventivno održavanje zato ostaje najjednostavniji način da se izbegnu i neplanirani računi i neprijatno iznenađenje pri povratku u vikendicu.

Foto: Evgeny Karandaev/Shutterstock

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Jutra u Srbiji postaju sve hladnija, a prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu, 14. oktobra, jutarnje temperature spuštaće se i do dva stepena u pojedinim delovima zemlje, dok se i narednih dana očekuju sveža jutra. Zato je sada pravi trenutak da se proveri vodovodna instalacija i zatvori dovod vode u objektima koji se neće redovno koristiti.РТС

1. Voda u cevima može da napravi ozbiljnu štetu

Kada temperatura padne ispod nule, voda koja je ostala u cevima može da se zaledi i proširi, zbog čega dolazi do pucanja cevi, spojeva, slavina, pa čak i pojedinih delova instalacije. Vlasnici često nisu ni svesni da je došlo do oštećenja sve dok se ne vrate u vikendicu i ponovo puste vodu. Tada može da ih sačeka poplavljena prostorija, mokri zidovi, oštećen pod ili problem koji zahteva ozbiljne građevinske radove. vikns.rs

Problem je posebno nezgodan kada se vikendica nalazi daleko od mesta stanovanja i niko ne obilazi objekat nedeljama ili mesecima. Ako cev pukne, voda može da nastavi da otiče sve dok se ne zatvori dovod, ukoliko uslovi instalacije to omogućavaju. Osim popravke cevi, vlasnik tada može da ima dodatne troškove zbog vlage, oštećenog nameštaja, parketa, maltera i krečenja.

2. Koliko košta sanacija pukle cevi?

Troškovi zavise od mesta na kojem je cev pukla, dostupnosti instalacije i obima štete. Prema javno objavljenim cenama vodoinstalaterskih usluga za Beograd u 2026. godini, sanacija pristupačnog curenja može da košta od 5.000 do 12.000 dinara, dok se zamena dela cevi naplaćuje okvirno od 2.000 do 5.000 dinara po dužnom metru. To su cene rada prema jednom objavljenom cenovniku, a materijal i dodatni radovi mogu se naplaćivati posebno. vodoinstalater.rs

Ako je cev skrivena iza pločica, u zidu ili ispod poda, trošak može da poraste jer je ponekad potrebno razbijanje i naknadno obnavljanje površina. Hitne intervencije, naročito noću i vikendom, takođe mogu biti skuplje. Zato kvar koji bi uz pravovremenu pripremu mogao da se izbegne može da preraste u račun od više desetina hiljada dinara, a kod većih oštećenja i znatno više.

3. Zavrnite vodu, ali nemojte stati na tome

Prvi korak je zatvaranje glavnog ventila za dovod vode u vikendicu. Međutim, ako objekat tokom zime neće biti grejan, samo zavrtanje ventila nije uvek dovoljno: vodu bi trebalo ispustiti iz unutrašnjih instalacija, u skladu sa njihovim rasporedom i uputstvima stručnog lica. Posebnu pažnju treba obratiti na cevi u podrumima, garažama, potkrovljima i drugim prostorijama koje nisu zaštićene od hladnoće. vikns.rs

Važno je proveriti i spoljne slavine, cevi koje vode do pomoćnih objekata, kao i uređaje koji zadržavaju vodu. Ako vikendica ima bojler, hidrofor, pumpu ili drugi sistem za snabdevanje vodom, treba proveriti uputstvo proizvođača i način bezbednog pražnjenja. Kod složenijih instalacija najbolje je pozvati vodoinstalatera, jer nepravilno pražnjenje može da ostavi vodu u delovima sistema koji su i dalje izloženi smrzavanju.

4. Ne zaboravite vodomer i dvorišne cevi

Vodomer takođe može da se ošteti kada se zaledi, posebno ako je smešten u plitkom ili nezaštićenom oknu. Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad savetuje vlasnicima vikendica da ispuste vodu iz instalacija u objektima koji se ne koriste tokom zime i da zaštite vodomere od smrzavanja. Ako je vodomer pravilno postavljen ispod zone smrzavanja i okno je dobro zaštićeno, rizik je manji, ali stanje ipak treba proveriti. vikns.rs

Ne treba zaboraviti ni dvorišne česme i cevi koje prolaze kroz nezaštićene delove dvorišta. Za izolaciju se koriste odgovarajući termoizolacioni materijali, poput stiropora ili izolacije namenjene cevima, dok obične krpe nisu pouzdana zaštita od jakog mraza. Ako se vikendica koristi i zimi, cevi koje ne mogu da se isprazne možda će zahtevati dodatnu izolaciju ili drugo odgovarajuće rešenje. Daibau

5. Jedna provera može da sačuva novac

Pre nego što zaključate vikendicu do proleća, proverite da li slavine cure, da li se negde pojavljuju tragovi vlage i da li ventili mogu normalno da se zatvore. Ako već postoje sitna curenja, ne treba ih ostavljati za sledeći dolazak, jer hladnoća može da pogorša postojeći problem. Dobro je i fotografisati stanje vodomera prilikom odlaska, kako bi se kasnije lakše primetilo eventualno neuobičajeno povećanje potrošnje.

Vlasnici bi trebalo da obrate pažnju i na to da li je objekat osiguran i šta polisa pokriva u slučaju pucanja cevi ili izlivanja vode. Pokriće zavisi od konkretnih uslova osiguranja, pa nije sigurno da će svaki kvar ili šteta biti nadoknađeni. Preventivno održavanje zato ostaje najjednostavniji način da se izbegnu i neplanirani računi i neprijatno iznenađenje pri povratku u vikendicu.

6. Ne čekajte prvi mraz