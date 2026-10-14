Slušaj vest

Iako majstori mogu da traže avans, građani bi trebalo da znaju da zakon ne propisuje njegov maksimalan iznos, ali predviđa određena pravila koja štite potrošače.

Pronaći dobrog majstora danas je samo pola posla. Druga polovina počinje kada se dogovaraju cena, rokovi i način plaćanja. A upravo tada često dolazi do pitanja koje mnoge vlasnike stanova dovodi u nedoumicu: koliko novca dati unapred i šta ako majstor ne završi posao?

Ne očekujte da vam zakon uredi renoviranje

Bilo da je reč o renoviranju kupatila, zameni instalacija ili kompletnom sređivanju stana, izvođači neretko traže avans kako bi nabavili materijal, rezervisali radnike ili organizovali početak radova.

Međutim, problem nastaje kada se veliki deo dogovorene sume isplati bez pisanog dogovora i jasnog objašnjenja za šta je novac namenjen. Kako navodi portal Nekretnine.rs, zakon u Srbiji ne određuje koliki procenat ukupne cene majstor sme da zatraži unapred. To znači da visina avansa zavisi od dogovora naručioca i izvođača.

Ipak, stručna preporuka je da avans odgovara stvarnim troškovima nabavke materijala ili vrednosti prve faze radova, umesto da predstavlja veliki deo ukupnog iznosa.

Ako posao košta više od 5.000 dinara, postoje posebna pravila

Jedna od najvažnijih stvari koju građani treba da znaju odnosi se na obaveze registrovanih izvođača.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, za usluge vrednije od 5.000 dinara izvođač je dužan da potrošaču dostavi proračun sa specifikacijom usluge na trajnom nosaču podataka i da pre početka radova dobije njegovu pisanu saglasnost.

To praktično znači da nije dovoljno da majstor samo usmeno kaže koliko će renoviranje koštati. U ponudi treba precizirati šta se radi, koji materijal se koristi, koliko će radovi trajati i šta je uključeno u ukupnu cenu. Posebno je važno razlikovati konačnu i okvirnu cenu.

Ako je izvođač izričito garantovao tačnost proračuna, ne može naknadno da zahteva veću cenu. Ako je proračun okviran, povećanje ne može biti veće od 15 odsto, osim ako je drugačije ugovoreno.

Ova pravila odnose se na angažovanje registrovanih preduzetnika i firmi. Kod neregistrovanih majstora dokazivanje dogovora i ostvarivanje prava može biti znatno komplikovanije.

Ne plaćajte sledeću ratu dok ne vidite šta je urađeno

Jedan od najbezbednijih načina plaćanja renoviranja jeste isplata novca po fazama. Na primer, kod kompletnog renoviranja stana radovi mogu da budu podeljeni na pripremu prostora, zamenu instalacija, zidarske i keramičarske radove i završnu montažu.

Svaka faza treba da ima jasno definisan obim posla i dogovoreni iznos. Tek kada vlasnik pregleda završene radove i potvrdi da je prethodna etapa obavljena, trebalo bi da usledi naredna uplata. Posebno je korisno da se poslednji deo novca isplati tek nakon završnog pregleda, kada su eventualni nedostaci otklonjeni.

Na taj način vlasnik stana ne ostaje bez mogućnosti da zahteva završetak posla za koji je već platio.

Pazite kada vam kažu "iskrsli su dodatni radovi"

Gotovo svako ko je renovirao stan čuo je da se tokom radova pojavio nepredviđeni problem. Nekada je zaista potrebno zameniti dotrajale cevi, popraviti instalacije ili obaviti dodatne građevinske zahvate. Međutim, to ne znači da majstor može samostalno da poveća konačni račun.

Za dodatne radove po pravilu je potrebna saglasnost potrošača, uz određene zakonske izuzetke. Zato je najbolje da se svaka promena potvrdi porukom, imejlom ili dopunom ugovora, uz jasno navedenu cenu i eventualno produženje roka.

Tako se izbegava situacija u kojoj vlasnik tek na kraju renoviranja sazna da duguje znatno više novca nego što je prvobitno dogovoreno.

Šta ako majstor uzme avans i ne pojavi se?

Ukoliko izvođač ne započne posao u dogovorenom roku, prestane da dolazi ili napusti radove, vlasnik bi najpre trebalo da ga pisanim putem upozori i ostavi mu primeren rok da ispuni obaveze. Ako problem ne bude rešen, u zavisnosti od okolnosti mogu se otvoriti pitanja raskida ugovora, vraćanja neiskorišćenog avansa i naknade štete. Upravo zato je važno sačuvati dokaze o svim uplatama.

Najsigurnije je novac uplaćivati na račun, uz jasno navedenu svrhu transakcije. Ako se plaća gotovinom, treba tražiti odgovarajući račun ili potpisanu potvrdu. Kod registrovanih izvođača koji podležu obavezi fiskalizacije, za primljeni avans izdaje se odgovarajući avansni fiskalni račun.

Jedan papir može da spreči mnogo problema

Pisani dogovor ne mora da bude komplikovan, ali bi trebalo da sadrži podatke o naručiocu i izvođaču, adresu na kojoj se izvode radovi, njihov opis, cenu, rokove, način plaćanja i potpise obe strane. Ako majstor kupuje materijal, potrebno je precizirati njegovu vrstu, količinu i kvalitet, kao i ko plaća prevoz, unošenje i odvoz šuta.

Takođe, korisno je unapred dogovoriti kome pripada materijal koji ostane neiskorišćen. Renoviranje stana gotovo uvek donosi određenu dozu neizvesnosti, ali plaćanje ne mora da bude jedan od najvećih rizika.

Najvažnije pravilo je jednostavno: novac unapred treba da prati jasno dogovorenu obavezu, a ostatak isplate stvarno završene radove.