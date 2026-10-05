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Svako renoviranje kuće ili stana počinje na sličan način - gledanjem fotografija i ideja na internetu i pravljenjem spiska sa lepim, okruglim iznosom na kraju. Pločice, rerna, majstor - sve se sabere, podvuče i deluje izvodljivo. A onda dođe trenutak kada se sruši prvi zid.

A, onda vrlo brzo shvatite da će konačan trošak renoviranja premašiti planirana sredstva i budžet. Kada ugovaraju poslove iskusni majstori imaju pravilo i od starta početni iznos uvećaju za 30 odsto koliko će na kraju zaista koštati sređivanje stana ili kuće.

Dobra vest je što ovo pravilo može da vam ide u prilog ako tih 30 odsto planirate unapred.

Male stvari koje utiču na budžet

Kada planiramo renoviranje, sabiramo ono što možemo da izaberemo - pločice, rernu, sofu, sanitarije i nameštaj. Ono što ne možemo da vidimo ili predvidimo je stanje instalacija ispod maltera, poda ili cevi koje su postavljene pre nekoliko decenija što često ne uđe u početni proračun.

Upravo tu nastaju najveća iznenađenja.

Foto: united photo studio/Shutterstock

Problem nisu samo visoke cene materijala, već previše optimističan plan koji podrazumeva da će sve proteći bez nepredviđenih troškova.

Deset troškova koji se često zaborave

Ovo nisu samo teorijske stavke. Reč je o troškovima koji se često pojave tek kada renoviranje već počne. Iznosi su okvirni i zavise od obima radova, ali nijedan od ovih troškova nije neobičan.

Uklanjanje i odvoz šuta: Šut ne nestaje sam od sebe. Odvoz može da košta oko 150 do 400 evra, u zavisnosti od količine i obima rušenja.

Šut ne nestaje sam od sebe. Odvoz može da košta oko 150 do 400 evra, u zavisnosti od količine i obima rušenja. Ono što se krije iza zida: Stare električne instalacije, dotrajale cevi ili vlaga mogu da donesu dodatni trošak od nekoliko stotina, pa i više od 1.000 evra.

Stare električne instalacije, dotrajale cevi ili vlaga mogu da donesu dodatni trošak od nekoliko stotina, pa i više od 1.000 evra. Ravnanje podova i zidova: Pločice mogu biti savršeno ravne, ali podloga ispod njih često nije. Nivelisanje može da košta oko 5 do 15 evra po kvadratnom metru.

Pločice mogu biti savršeno ravne, ali podloga ispod njih često nije. Nivelisanje može da košta oko 5 do 15 evra po kvadratnom metru. Sitni materijal: Silikon, spojevi, lajsne, šrafovi, tiplovi i razni drugi sitni delovi pojedinačno ne deluju skupo, ali se na kraju mogu nakupiti. Često čine nekoliko procenata ukupne vrednosti materijala.

Silikon, spojevi, lajsne, šrafovi, tiplovi i razni drugi sitni delovi pojedinačno ne deluju skupo, ali se na kraju mogu nakupiti. Često čine nekoliko procenata ukupne vrednosti materijala. Doprema materijala : Nije isto kada materijal treba samo preuzeti i kada ga treba uneti na viši sprat bez lifta. Transport i unošenje mogu značajno povećati troškove.

: Nije isto kada materijal treba samo preuzeti i kada ga treba uneti na viši sprat bez lifta. Transport i unošenje mogu značajno povećati troškove. Zaštita prostora i završno čišćenje: Zaštitne folije, karton, čišćenje nakon radova i uklanjanje građevinske prašine takođe koštaju. Za ove poslove može biti potrebno oko 100 do 300 evra.

Zaštitne folije, karton, čišćenje nakon radova i uklanjanje građevinske prašine takođe koštaju. Za ove poslove može biti potrebno oko 100 do 300 evra. Produženi zakup opreme i kontejnera: Ako se radovi oduže, dodatni dani zakupa kontejnera, alata ili druge opreme ulaze u

Ako se radovi oduže, dodatni dani zakupa kontejnera, alata ili druge opreme ulaze u račun. Renoviranje koje je trebalo da traje još dva dana lako može da potraje duže.

"Kad smo već ovde...": Ovo je jedna od najskupljih rečenica tokom renoviranja. Kada se otvori zid ili pod, često se pojavi ideja da se usput zameni još nešto što je dotrajalo ili da se uradi posao koji prvobitno nije bio planiran.

Ovo je jedna od najskupljih rečenica tokom renoviranja. Kada se otvori zid ili pod, često se pojavi ideja da se usput zameni još nešto što je dotrajalo ili da se uradi posao koji prvobitno nije bio planiran. Rast cena tokom radova: Ponuda koju ste dobili u proleće ne mora da bude ista nekoliko meseci kasnije. Uz to, dobri majstori često se rezervišu unapred, pa čekanje može dodatno da pomeri rokove i troškove.

Ponuda koju ste dobili u proleće ne mora da bude ista nekoliko meseci kasnije. Uz to, dobri majstori često se rezervišu unapred, pa čekanje može dodatno da pomeri rokove i troškove. Privremeni život tokom renoviranja: Ako renoviranje traje nedeljama, mogu se pojaviti dodatni troškovi hrane, dostave, privremenog smeštaja ili drugih rešenja koja nisu bila predviđena početnim planom Napravite tri budžeta umesto jednog

Osnovni budžet predstavlja zbir svih ponuda i planiranih troškova koje trenutno imate na papiru. To je iznos koji na početku deluje najprihvatljivije.

Realni budžet je osnovni proračun uvećan za oko 15 odsto. Ova rezerva pokriva poznate, ali često zanemarene troškove, poput odvoza šuta, sitnog materijala, ravnanja površina i dodatnih radova.

Sigurnosni budžet je osnovni proračun uvećan za oko 30 odsto. To je iznos koji bi trebalo da imate na umu kada odlučujete da li zaista možete da započnete renoviranje.

Foto: Anastasija Vujic/Shutterstock

Postoji još jedan jednostavan trik koji može da vam uštedi mnogo živaca - unapred odvojite rezervu i nazovite je, na primer, fondom za nepredviđene troškove.

Ako ga iskoristite, to ne znači da je renoviranje pošlo naopako - upravo suprotno, rezerva je napravljena zbog takvih situacija. Ako vam ne zatreba, novac možete da iskoristite za dekoraciju, nameštaj ili nešto drugo što ste prvobitno ostavili za kasnije.

Jedno pravilo posebno je važno: rezerva treba da ostane novac koji je dostupan u slučaju problema, a ne da se odmah pretvori u dodatnu kupovinu. Ako je potrošite na još pločica tokom prve nedelje renoviranja, više nemate rezervu samo duži spisak troškova.

Brzi test za planiranje budžeta

Pre nego što počnete sa renoviranjem, postavite sebi nekoliko pitanja:

Da li imate napismeno ponude za sve faze radova, a ne samo za materijal?

Da li ste uračunali odvoz šuta, dopremu materijala, sitni materijal i završno čišćenje?

Da li znate u kakvom su stanju instalacije, cevi, podovi i zidovi?

Da li imate rezervu od najmanje 30 odsto novca i, što je još važnije, da li je niste već potrošili na nešto drugo?

Da li znate koliko novca možete da izdvojite ako se tokom renoviranja pojavi neplanirani trošak?

Ako ste na tri ili više pitanja odgovorili sa "ne“, možda je vreme da ponovo napravite računicu ovog puta sa papirom i olovkom u ruci.

Ako ste na većinu pitanja odgovorili potvrdno, verovatno ste mnogo bolje pripremljeni za ono što renoviranje može da donese. Ipak, ostaje još jedno važno pitanje: šta ako troškovi ipak premaše planirani budžet?

Gde pronaći dodatni novac, a da ne ispraznite ušteđevinu

Kada se pojavi veći, neplanirani trošak, mnogi ljudi razmatraju različite načine finansiranja. Jedan od razloga zbog kojih se veće kupovine ponekad plaćaju na rate jeste želja da se gotovina sačuva za nepredviđene situacije.

Ušteđevina predstavlja sigurnosnu mrežu domaćinstva, pa je važno dobro razmisliti pre nego što se ceo iznos potroši na renoviranje. Ako se pojavi kvar, zdravstveni ili drugi neplanirani trošak, dobro je imati novac koji je odmah dostupan.

Zato je najvažnije da renoviranje ne počnete samo sa računicom koliko koštaju pločice, majstori i nameštaj. Potrebno je ostaviti prostor i za ono što se danas ne vidi.