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Površina bez klasičnih fuga i prirodan izgled čine kameni tepih zanimljivim izborom za terase, stepeništa i prostor oko bazena. Ipak, iza naizgled jednostavne mešavine kamenčića i smole stoji niz odluka koje utiču na trajnost obloge od izbora veziva do pripreme podloge i odvođenja vode.

Koliko košta, gde može da se postavi i na čemu ne treba štedeti? O materijalima, ugradnji i održavanju razgovarali smo sa Vukašinom Zlatekom koji kroz iskustva sa gradilišta objašnjava šta je potrebno da kameni tepih traje godinama.

Šta je kameni tepih i gde se najčešće postavlja

Kod nas se ipak češće postavlja na spoljašnjim površinama: terasama, stepeništima, stazama, ulazima u objekte i posebno na plažama oko bazena. Jedna od njegovih glavnih estetskih prednosti jeste ujednačena površina bez klasičnih fuga, prirodnog izgleda.

Kako kaže Zlatek, interesovanje za kameni tepih ove godine naglo je poraslo i očekujemo da će nastaviti da raste.

- Mislim da je jedan od razloga to što klijenti sada mogu da vide površine na kojima je postavljen pre nekoliko godina, procene kako se ponaša kroz vreme i uporede ga sa drugim rešenjima.

Koje boje i granulacije postoje

Izgled kamenog tepiha prvenstveno zavisi od vrste, boje i veličine kamena. Moguće je kombinovati više vrsta ili boja, pa je izbor veoma širok.

- Mi u osnovnoj ponudi imamo oko 25 boja - kaže Vukašin Zlatek.

Najčešće granulacije su 2 - 4 mm, 4 - 6 mm i 4 -8 mm. Izbor ne utiče samo na izgled, već i na teksturu površine, potrošnju materijala i potrebnu debljinu završnog sloja.

Važan je i izbor veziva. Posebno na spoljašnjim površinama, ono mora biti predviđeno za izlaganje suncu, vodi, mrazu, velikim temperaturnim razlikama i habanju.

Postavljanje kamenog tepiha na zidove

Kameni tepih izvodi se i na horizontalnim i na vertikalnim površinama, poput čela stepenika, sokli i zidova. Međutim, rad na vertikalama nešto je zahtevniji.

U smešu se dodaje poseban aditiv koji sprečava klizanje materijala i omogućava mu da ostane na površini do očvršćavanja. Takvo izvođenje traži više vremena, strpljenja i iskustva.

- Kada radimo stepenice, na primer, prvo izvodimo vertikalne delove: čela stepenika, zatim horizontalne, odnosno gazišta - kaže naš sagovornik.

Debljina nanosa kamenog tepiha

Debljina zavisi od granulacije agregata i namene površine. U praksi se kameni tepih najčešće izvodi u sloju od 8–10 mm.

Za minimalni sloj od oko 6 mm podloga mora biti veoma ravna, uz odgovarajuću sitniju granulaciju kamena.

Na površinama izloženim većim opterećenjima, poput onih namenjenih kolskom saobraćaju, potreban je deblji sistem.

- U našem radu to je najmanje 15 mm, ali se konačna debljina određuje prema konkretnom sistemu, agregatu i očekivanom opterećenju - kaže Zlatek.

Kakva podloga je potrebna za kamene tepihe

Kao i kod većine završnih obloga, najvažnije je da podloga bude čvrsta, stabilna i dobro pripremljena.

Na podovima su to najčešće beton i cementna košuljica. Kameni tepih može da se postavi i preko postojećih keramičkih ili granitnih pločica, ako su dobro vezane za podlogu i pravilno pripremljene.

Na vertikalnim površinama moguće su različite stabilne podloge, poput betona, cementnog maltera ili postojeće keramike. Izbor sistema i pripreme prilagođava se konkretnoj podlozi i uslovima u kojima će se obloga koristiti.

Kod spoljašnjih površina posebno je važno da padovi budu pravilno izvedeni, hidroizolacija kvalitetno urađena, a postojeće dilatacije odgovarajuće rešene.

Pukotine, veće neravnine i delovi koji nisu dobro vezani moraju da se saniraju pre ugradnje. Kameni tepih nije materijal kojim se prikrivaju nedostaci podloge.

- Završna obloga može biti dobra samo onoliko koliko je dobra površina na koju se postavlja - tvrdi Vukašin.

Kako se rešavaju ivice i stepenice

Završne i ugaone lajsne praktično su sastavni deo sistema. Njima se određuju visina i završna linija kamenog tepiha, a istovremeno štite izložene ivice.

- Najčešće koristimo aluminijumske profile ili profile od nerđajućeg čelika, dostupne u različitim bojama i završnim obradama - kaže naš sagovornik.

Kod stepenica su posebno korisni jer je ivica gazišta najviše izložena udarima i habanju. Moguće je izvođenje i bez vidljive lajsne, ali ono zahteva znatno više preciznosti i iskustva. Tako se dobija monolitan izgled, dok profil pruža dodatnu mehaničku zaštitu.

Protivkliznost i propuštanje vode

Zbog svoje teksture kameni tepih ima dobra protivklizna svojstva i ona zavise od granulacije kamena, obrade površine i toga da li je struktura otvorena ili naknadno zatvorena.

Na spoljašnjim površinama najčešće se koristi otvoreni sistem, koji propušta vodu i vodenu paru. Između kamenčića ostaju pore kroz koje voda prolazi do podloge, a zatim se, zahvaljujući pravilno izvedenom padu, odvodi prema slivniku ili ivici površine. Deo preostale vlage može da ispari kroz otvorenu strukturu.

Kod zatvorenog sistema pore se popunjavaju odgovarajućom transparentnom smolom. Time se dobija zatvorena površina koja se lakše čisti, zbog čega se ovo rešenje često primenjuje u enterijerima. Njena svojstva zavise od odabranog sistema i pravilnog izvođenja.

- Ipak, kameni tepih ne treba posmatrati kao zamenu za hidroizolaciju. Na terasama, balkonima, bazenskim plažama i drugim površinama izloženim vodi, hidroizolacija ispod obloge mora biti adekvatno izvedena - kaže naš sagovornik.

Priprema i ugradnja kamenog tepiha

Priprema podloge jedan je od najvažnijih delova postupka. Kod betona se mašinskim brušenjem uklanja površinski sloj cementnog mleka i nečistoće, a zatim podloga se usisava, saniraju oštećenja i nanosi dvokomponentni epoksidni prajmer sa posipom kvarcnog peska granulacije 0,3. Nakon sušenja uklanja se višak nevezanog peska i postavljaju završni profili.

Smeša kamenog tepiha se priprema u tačno određenom odnosu kamenog agregata i veziva. Za veće količine koristi se namenska mašina koja omogućava ravnomerno mešanje. Na većim površinama materijal se raspoređuje specijalnim kolicima dok se uz lajsne, ivičnjake i na teško dostupnim mestima ručno se sabija i zaglađuje gletericom.

Velike otvorene površine završno se obrađuju mašinskom gladilicom, takozvanim helikopterom.

Dilatacije na kamenom tepihu obavezene

Posebnu pažnju treba posvetiti konstruktivnim i dilatacionim spojevima. Aktivne dilatacije ne smeju jednostavno da se premoste krutim slojem kamenog tepiha.

Moraju da se prenesu kroz završnu oblogu i reše dilatacionim profilom ili odgovarajućim elastičnim zaptivnim materijalom, u zavisnosti od spoja i očekivanog pomeranja.

Ako se zatvore krutim materijalom, pomeranje podloge pre ili kasnije može da izazove pucanje završnog sloja.

Koliko traju radovi i koliko zavise od vremena

Velike, ravne i otvorene površine, poput bazenskih plaža i terasa, izvodimo brže od manjih površina sa mnogo stepenika, ivica, detalja ili kombinacija boja.

- Kod spoljašnjih radova vreme ima veliki uticaj. Dešavalo nam se da projekat koji bismo završili za desetak dana radimo tri nedelje, jer je kiša padala gotovo svakog drugog dana - kaže Vukašin Zlatek.

Potrebno je suvo vreme tokom ugradnje i do očvršćavanja smole. Međutim, ni temperature od 35 - 40 °C i direktno letnje sunce nisu povoljni: otežavaju rad i ubrzavaju reakciju veziva, pa ostaje manje vremena za obradu materijala.

Zato leti radove treba početi veoma rano i završiti sve do podneva. Brzina očvršćavanja zavisi od vrste smole i uslova na gradilištu.

- Kod sistema koji to predviđaju, koristimo i katalizator, uz doziranje prema uputstvima proizvođača - dodaje Zlatek.

Iza gotove površine stoje tone materijala

Kameni tepih nije jednostavan za ugradnju. Zahteva mnogo fizičkog rada, često u klečećem ili savijenom položaju.

Jednim džakom od 25 kg kamena, u zavisnosti od debljine, može da se pokrije približno 1 - 2 m².

- Na jednom projektu od oko 150 m² to može da znači približno tri tone kamena i oko 250 kg veziva, uz dodatni materijal za pripremu podloge. U našem primeru to je još oko 100 kg epoksidnog prajmera i 400 kg kvarcnog peska - kaže Zlatek.

Količine zavise od sistema i podloge, ali dobro pokazuju obim posla. Sve treba dopremiti, istovariti, zamešati i ugraditi, a višak ukloniti.

- Radi sigurnosti, na procenjene količine obično dodajemo još desetak odsto - objašnjava Vukašin.

Potrebni su i iskustvo, tehničko znanje i odgovarajuća oprema: brusilica za beton sa dijamantskim diskovima, industrijski usisivač, mešač, kolica za raspoređivanje smeše, mašinska gladilica i brojni ručni alati.

Uz sve to, redovno proveravati vremensku prognozu. Nekoliko kišnih dana usred projekta pomera radove i rokove.

Postoji i detalj o kojem klijenti retko razmišljaju: kako zaštititi sveže izvedenu površinu od životinja.

- Pošto uglavnom radimo u dvorištima i na otvorenom, ponekad moramo da osmislimo fizičku zaštitu od pasa, mačaka ili ptica dok obloga dovoljno ne očvrsne - kaže Vukašin.

Koliko košta kameni tepih i šta ulazi u cenu

Cena zavisi od veličine i složenosti projekta, debljine sloja, stanja podloge i lokacije.

- Prema našem trenutnom cenovniku, standardni kameni tepih debljine oko 8–10 mm okvirno košta 65–80 €/m², sa materijalom i ugradnjom sistema.

Za unutrašnje površine cena je slična. Vezivo može biti povoljnije, ali se dodatno izvodi završni sloj za zatvaranje pora.

Pripremni radovi uglavnom nisu uključeni, jer njihov obim znatno varira. Nije isto raditi na novoj, ravnoj betonskoj ploči ili na površini sa koje treba ukloniti stare premaze, sanirati pukotine, ispraviti padove ili izvesti hidroizolaciju.

Zato pri poređenju ponuda treba proveriti šta je tačno obuhvaćeno cenom.

Na čemu ne treba štedeti

Kameni tepih ugrađuje se sa očekivanjem da traje godinama.

- Mi govorimo o periodu od 15 - 20 godina, pa i duže, ali to zavisi od kvaliteta materijala, pravilne ugradnje, uslova korišćenja i održavanja - kaže naš sagovornik.

U praksi se sreću i sistemi u kojima se cena smanjuje izborom neodgovarajućih materijala. Rezultat tada često bude ispod očekivanja.

Kamen mora biti odgovarajuće granulacije, tvrdoće i oblika, opran i potpuno suv. Važno je i da šarže budu ujednačene kako na gotovoj površini ne bi nastale neželjene razlike u boji.

Posebno je važan oblik agregata. Ako se umesto zaobljenih kamenčića koristi lomljeni kamen oštrih ivica, površina može biti neprijatna za hodanje bosim nogama. To je naročito važno oko bazena.

Jednako je bitno vezivo. Njegov kvalitet i UV stabilnost utiču na to da li će obloga menjati boju ili žuteti, koliko će ostati elastična i koliko će dobro držati agregat.

Kako se održava kameni tepih

Na spoljašnjim površinama prašinu i lišće uklanjamo metlom, a za redovno održavanje uglavnom je dovoljno povremeno pranje vodom.

Za temeljnije čišćenje može da se koristi perač pod pritiskom, uz pritisak i rastojanje mlaznice prilagođene konkretnom sistemu. Na većim površinama koriste se i mašine sa rotirajućim četkama i usisavanjem prljave vode.

U enterijerima, gde su pore najčešće zatvorene transparentnom smolom, održavanje se svodi na usisavanje i vlažno brisanje.